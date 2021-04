En raison de la poursuite de l’épidémie de coronavirus, les règles actuelles du chômage partiel​ seront maintenues jusqu’à la fin du mois de mai, a annoncé la ministre du Travail, Elisabeth Borne, ce jeudi au micro de CNews.

L’indemnité de chômage partiel aurait dû baisser à 72 % du salaire net au 1er mai, contre 84 % actuellement. Finalement, les salariés au chômage partiel continueront à percevoir 84 % de leur salaire net (70 % de leur salaire brut) jusqu’à la fin du mois de mai.

« Depuis le début de la crise, on a un mot d’ordre, c’est de protéger les Français », a justifié Élisabeth Borne, qui a précisé que trois millions de personnes devraient bénéficier de l’activité partielle en avril, soit presque autant qu’en novembre, lors du second confinement.

«Nous avons un seul mot d'ordre, protéger les Français, en particulier les plus fragiles quoi qu'il en coûte [...] On a décidé de maintenir les règles de l'activité partielle tout au long du mois de mai», Elisabeth Borne, ministre du travail, emploi et insertion dans #LaMatinale pic.twitter.com/LGlvaWQr5n