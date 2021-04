La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase fait son entrée en bourse ce mercredi 14 avril 2021. — STRF/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

Ce n’est pas moins que l’un des événements les plus attendus de l’année à Wall Street. La plateforme d’échanges de cryptomonnaies Coinbase va faire son entrée ce mercredi au Nasdaq. Il faut dire que le contexte est particulièrement favorable. L’enthousiasme pour le bitcoin bat en effet son plein et ceci malgré des interrogations sur la pérennité d’un marché extrêmement fluctuant.

Première entreprise entièrement consacrée aux cryptomonnaies à entrer sur une place boursière américaine, Coinbase, qui sera coté sous le symbole COIN, fait d’ores et déjà figure de poids lourd. Le Nasdaq a fixé mardi soir le prix de référence à 250 dollars l’action. En prenant en compte tous les titres en circulation, les stock-options et les actions assujetties à des restrictions, la valorisation du groupe atteint les 65,3 milliards de dollars. Environ 130,7 millions d’actions vont être mises sur le marché mercredi, a précisé le groupe mardi dans un document boursier.

Si ces chiffres deviennent effectifs, cela représentera la plus grosse valorisation pour l’introduction en Bourse d’une entreprise américaine depuis Uber en 2019. Le prix de référence reste toutefois indicatif, Coinbase ayant choisi de ne pas faire une entrée en Bourse traditionnelle, mais une cotation directe. Cette procédure ne lui permet pas de lever d’argent frais, mais offre aux actionnaires déjà présents à son capital la possibilité de vendre leurs participations sur le marché.

56 millions d’utilisateurs

Fondée en 2012 à San Francisco en Californie par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, la plateforme permet d’acheter et de vendre une cinquantaine de cryptomonnaies, dont le bitcoin et l’ether. Elle revendique 56 millions d’utilisateurs et un peu plus de 6 millions de personnes réalisant des transactions chaque mois, selon des estimations de ses résultats du premier trimestre, publiées début avril. La compagnie a profité de l’ascension fulgurante du bitcoin depuis environ un an, le cours du cryptoactif passant de 6.500 dollars en avril dernier à plus de 62.000 dollars mardi.

Conséquence de cet engouement, le chiffre d’affaires de Coinbase a presque décuplé en l’espace d’un an, s’établissant à 1,8 milliard de dollars au premier trimestre, selon les estimations du groupe. Son profit, dans une fourchette comprise entre 730 millions et 800 millions de dollars, a été multiplié par 25. Le succès des cryptomonnaies et de Coinbase donne d’ailleurs des idées à certains rivaux : le patron de la plateforme californienne d’échange de cryptomonnaies Kraken, a confié la semaine dernière à CNBC espérer faire entrer en Bourse sa compagnie l’an prochain.