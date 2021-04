Air Caraïbes — GUILLAUME SOUVANT / AFP

Air Caraïbes et French Bee, les deux compagnies aériennes du groupe Dubreuil, demandent de l’aide à l’Etat, assurant être les seules de leur secteur à ne pas avoir encore obtenu de soutien public face à la crise du coronavirus. « Nous demandons à l’Etat d’être aidés parce que nous avons subi quelque chose d’exceptionnel et parce que nous subissons les conséquences de mesures qu’il a prises », a déclaré Marc Rochet, vice-président d’Air Caraïbes et président de French Bee, dans une interview publiée ce samedi sur le site de La Tribune.

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, voici plus d’un an, la France a considérablement limité les voyages depuis et vers l’étranger. L’aéroport d’Orly, notamment, a été fermé pendant trois mois en 2020. Ces mesures ont plombé le secteur aérien et Marc Rochet estime que ses compagnies ont perdu « plusieurs années de bénéfice ». Il prévoit un retour dans le vert pour 2022, mais justifie sa demande d’aides publiques par le fait que tous ses concurrents en ont reçu, à commencer par le géant Air France.

Une indemnisation commune à tout le secteur

« Quand on fait un geste pour Air France, Air Austral ou Corsair, il faut que ce soit à peu près la même chose pour tout le monde », a estimé Marc Rochet, sans dire combien ses compagnies avaient demandé à l’Etat. Il s’est prononcé pour une indemnisation commune à tout son secteur, prenant l’exemple des remontées mécaniques.

Marc Rochet a indiqué par ailleurs que Dubreuil n’était pas pressé de chercher un nouveau candidat auquel ouvrir son capital après l’échec d’une alliance avec l’armateur CMA-CGM en début d’année. « Ce n’est pas la priorité », a-t-il déclaré, précisant que des discussions se poursuivaient avec CMA-CGM pour de simples accords, sans être pour autant « intense(s) ».