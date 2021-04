Illustration de l'occupation du théâtre de l'Odéon, à Paris, lors d'une mobilisation des acteurs culturels. — C. Bregand/SIPA

C’est presque un exploit tant le contexte est moisi. Au quatrième trimestre 2020, la Bretagne a vu le nombre d’emplois salariés progresser. Une croissance modeste que l’Insee estime à +0,2 %, soit 2.000 créations nettes, mais une croissance quand même. Un autre chiffre illustre à lui seul la « résistance » de la péninsule à la crise économique engendrée par le Covid-19. Fin 2020, le taux de chômage en Bretagne était de 6,5 % « et demeure le plus faible taux de chômage des régions françaises », souligne l’Insee. Après un début d’année 2020 compliqué, la région a su redresser la barre et voit ce taux baisser pour le second trimestre consécutif, même si le chiffre reste plus élevé que fin 2019, son niveau le plus bas depuis dix ans, et qu’il convient de le nuancer.

Avec ses 6,5 %, la région est la « championne de France » devant la Bourgogne Franche-Comté (6,6 %) et les Pays-de-la-Loire (6,7 %). L’Insee rappelle cependant que cette baisse est faussée par les épisodes de confinement. « Comme aux premier et deuxième trimestres, la baisse du chômage au sens du BIT (Bureau international du travail) est pour partie en « trompe-l’œil », le second confinement affectant la disponibilité et la recherche d’emploi des personnes sans emploi ».

Un recul « nettement moins important » qu’ailleurs

La balance de l’année affiche une « destruction nette » de 3.800 emplois, ce qui est dramatique pour tous ceux qui ont perdu leur job. Mais « le recul de l’emploi observé depuis fin 2019 en Bretagne est nettement moins important que dans l’ensemble des régions françaises », relève l’Insee dans son dernier bulletin.

Sans surprise, c’est dans l’hôtellerie-restauration que la chute est la plus dure. Mais les services à la personne souffrent aussi de la crise sanitaire, tout comme le tertiaire marchand. A l’inverse, le secteur de la construction s’est bien repris. En Bretagne comme en France, la baisse d’activité économique liée au deuxième confinement s’est révélée plus limitée que prévu. Le nombre de défaillances d’entreprises est en revanche en pleine progression. Et ce n’est sans doute pas terminé.