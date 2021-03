La côte Atlantique, au Verdon-sur-Mer — Mickaël Bosredon/20 Minutes

L’office de tourisme de Médoc Atlantique prépare la saison estivale, et va rouvrir ce week-end ses huit bureaux d’information.

Le directeur de l’office de tourisme espère toutefois des clarifications quant aux échéances à venir, de la part d’Emmanuel Macron qui prend la parole ce mercredi soir.

En l’absence de perspectives, plusieurs structures de tourisme ont reporté leur réouverture au mois de mai.

Ces derniers jours avec le beau temps, « on a travaillé comme en plein été » à Lacanau, station balnéaire du littoral médocain, assure le maire de la ville Laurent Peyrondet. Et l’office de tourisme Médoc Atlantique, va rouvrir ce week-end ses huit bureaux d’information, comme si de rien n’était. Ou presque.

« On se prépare comme si c’était une saison normale, même si on sait que le début de saison risque d’être compliqué », avance Laurent Peyrondet. Très prisée l’été dernier, tout comme lors des dernières vacances de février, la destination du littoral médocain qui va de Lacanau à la pointe du Verdon-sur-Mer, devrait encore attirer du monde cet été.

« Les réservations sont déjà très importantes, assure le maire de Lacanau, et il devient difficile de trouver une location sur le littoral de Médoc Atlantique pour juillet et août. On sait qu’on aura du monde. » « On est une destination outdoor, et c’est vers ce type de destination que les Français vont se tourner cette année, c’est indéniable, confirme Nicolas Jabaudon, le directeur de l’office de tourisme Médoc Atlantique. Nous ne sommes pas seuls, il y a beaucoup d’endroits qui jouent sur cet aspect-là, comme la Creuse ou le Larzac. Mais nous, on a l’océan, qui reste une valeur sûre. »

« J’attends une communication [du chef de l’Etat] avec des échéances en fonction de scénarios »

Toutefois, de nombreuses incertitudes planent encore sur l’évolution des mesures de restriction en fonction de la progression épidémique, ou encore sur les protocoles de réouverture. En cela, les professionnels du tourisme attendent des clarifications du chef de l’Etat, qui prend la parole ce mercredi soir.

« En tant que professionnel du tourisme, j’attends une communication avec des échéances en fonction de scénarios, implore Nicolas Jabaudon. J’ai conscience que nous sommes tous dans une situation compliquée, je n’ai pas de formule magique, mais il faut que l’on sache ce qui est prévu en fonction de telle ou telle évolution de l’épidémie. C’est primordial ne serait-ce que pour le personnel saisonnier, car il y a beaucoup de difficulté pour recruter. » Le littoral médocain emploie chaque année quelque 6.000 saisonniers.

« Le secteur de l’hôtellerie de plein air se projette désormais sur la date du 21 mai »

Cette difficulté à recruter est une des raisons pour lesquelles certaines structures reportent leur date de réouverture. « Certains sites complexes comme l’UCPA ont besoin de visibilité », confirme Laurent Peyrondet. « Le secteur de l’hôtellerie de plein air se projette désormais sur la date du 21 mai », annonce Nicolas Jabaudon, qui s’interroge aussi sur « le flou juridique » concernant « les établissements avec des structures de type aqualudique qui n’ont pas l’autorisation de rouvrir aujourd’hui, ou les activités type paintball qui font des demandes à la préfecture et se voient répondre par la négative… »

Ces activités seront très courues cet été. Tout comme le cyclisme. « C’est hallucinant, c’est une pratique en croissance exponentielle, constate Nicolas Jabaudon. Les loueurs se font dévaliser tous les week-ends. Heureusement on a la chance d’avoir 250 km de pistes cyclables sur l’ensemble du territoire. Et il y a aussi le surf, qui était déjà très prisé, mais en ce moment les écoles de surf qui ont rouvert affichent complet. »

« Pas trop d’illusions pour les vacances de Pâques… »

Il n’empêche que le succès complet de la saison touristique, ne sera possible qu’à certaines conditions. « Il reposera en partie sur la levée du couvre-feu, parce que partir en vacances quand vous savez que vous devez être à 19 heures dans votre hébergement, cela limite quand même. Et il y aura la question de la réouverture des restaurants, bien sûr. Je peux vous dire que ce serait bien qu’ils rouvrent le 15 juin, mais il est impossible de se projeter, car aujourd’hui on a le sentiment que tout va vers le renforcement des restrictions », s’inquiète Nicolas Jabaudon.

Laurent Peyrondet se montre de son côté plus optimiste, « même si les taux d’incidence commencent à devenir inquiétants en Gironde ». « Je pense qu’au 15 avril on aura vacciné une bonne partie des plus de 75 ans et des personnes les plus fragiles, et que la courbe va commencer à s’inverser », anticipe l’élu. Mais, en attendant, il reconnaît que « l’on ne se fait pas trop d’illusions pour les vacances de Pâques… »