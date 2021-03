Le 30 octobre 2018, à Paris (20e). Une station Velib', rue des Pyrénées, avec un vélo électrique (en bleu). — Clément Follain / 20 Minutes

Le premier gère notamment les Vélib' à Paris, mais aussi les vélos de Moscou, Vancouver ou Lima. Le second est spécialiste de vélos électriques partagés, et opère dans le sud de la région parisienne et à Bordeaux, entre autres activités : les deux opérateurs Smoove et Zoov ont annoncé leur rapprochement ce mercredi.

La nouvelle entité souhaite monter en puissance dans les villes, moyennes ou grandes, avec ou sans stations pour accueillir les vélos. Les technologies de Zoov doivent permettre à la future entité de diminuer « investissement et coûts d’exploitation », expliquent les entreprises. Dans ce cadre, « la chaîne d’approvisionnement Vélib', déjà française à plus de 60 %, bénéficiera d’actions de relocalisation », promet-elle.