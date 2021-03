Les applications antigaspi ont vu leurs nombre d'utilisateurs monter en flèche — PinPep/REX/SIPA

Les restaurants et les bars fermés, des confinements, des couvre-feux, davantage de temps à la maison… Depuis le premier confinement, la crise sanitaire a changé nos habitudes de consommation. Nombreux sont ceux qui se sont transformés en petits chefs en cuisine pour tuer le temps tout en continuant de se faire plaisir.

Mais qui dit plus de repas à la maison dit plus de courses, et une charge en plus sur le porte-monnaie des Français. Ils sont donc nombreux à s’être tournés vers des applications « antigaspi ». Too Good To Go, Geev, Save Eat, Phoenix… Spécialisées pour la plupart dans la récupération d’invendus de restaurants ou de supermarchés, et pour les autres dans les dons entre particuliers, elles permettent à leurs utilisateurs de faire des économies Selon le Parisien, certaines ont vu leur nombre d’utilisateurs bondir de 150 % en 2020. Sans compter la volonté d’adhérer à une consommation et une alimentation raisonnées.

Et vous, êtes-vous adepte de ces applis antigaspi ? Si, oui, pour quelles raisons ? Pour contrôler votre budget ou pour des questions écologiques ? Quelles applications utilisez-vous ? Si vous n’en utilisez pas, par quels moyens achetez-vous antigaspi ? Avez-vous commencé durant le premier confinement ? Avez-vous économisé grâce à cela ? Avez-vous arrêté depuis en revenant à vos habitudes d’avant, et si oui, pourquoi ?