Des livreurs à vélo (Illustration). — SYSPEO/SIPA

Un groupe de travail mandaté par le gouvernement a rendu vendredi ses propositions pour favoriser le dialogue social entre les plateformes et leurs travailleurs.

Il propose d’organiser des élections nationales en 2022 afin d’élire des représentants, chargés ensuite de négocier avec les plateformes.

L’État veillera à la réalité de ces négociations via une autorité indépendante.

Face à des plateformes comme Uber ou Deliveroo, qui disposent de moyens financiers importants et d’une communication bien rodée, les milliers de livreurs et de chauffeurs ont souvent eu du mal à se faire entendre. Et à s’organiser pour négocier leurs conditions de travail de manière globale. Car même si des collectifs locaux ont vu le jour, il reste très difficile de fédérer des indépendants travaillant seuls sur leur vélo ou dans leur voiture un peu partout en France.

Tout cela pourrait changer, avec un projet d’ordonnance présenté ce vendredi par le ministère du Travail. Il ambitionne de créer un vrai dialogue social entre les travailleurs et les plateformes, à l’image de ce qui se fait habituellement dans de nombreux secteurs. Le texte, qui doit encore faire l’objet d’un arbitrage ministériel, prévoit pour l’heure l’élection nationale de représentants des chauffeurs VTC et des livreurs à vélo au printemps 2022.

Ce sera un scrutin « sur sigle », c’est-à-dire que chacun votera pour le syndicat ou le collectif de son choix. Charge ensuite à ces organisations de désigner des mandataires qualifiés. Dans la foulée, des négociations seront organisées entre ces nouveaux élus, qui représenteront environ 100.000 travailleurs, et les plateformes. Les discussions se feraient par secteur : VTC d’un côté, livreurs de l’autre, et auront pour objectif d’arriver à un accord qui s’appliquerait à toutes les plateformes.

« Représentants légitimes »

« Il y avait urgence à sortir de la situation actuelle » affirme Bruno Mettling. L’ancien DRH d’Orange fait partie de la « task-force » mandatée par le gouvernement pour rédiger ce projet d’ordonnance. Pendant deux mois, accompagné de Pauline Trequesser (Collectif Cosme, représentant les travailleurs freelances), et de Mathias Dufour (président du think-tank #Leplusimportant), ils ont multiplié les auditions avec les acteurs du secteur.

Autant de rencontres qui les ont convaincus d’agir vite : « Les 100.000 travailleurs indépendants des plateformes [livreurs et VTC] ont attendu trop longtemps un rééquilibrage de leurs droits, poursuit Bruno Mettling. Il y a un vrai déficit de ce côté-là. Le fait d’organiser des élections nationales permettra d’avoir des représentants qui auront une vraie légitimité pour négocier avec les plateformes ».

Une manière polie de critiquer certaines initiatives, comme le « forum Deliveroo », qui visait également à désigner des représentants parmi les livreurs. « Dans ce forum, le dialogue social était à sens unique, critique Jérôme Pimot, porte-parole du Collectif des livreurs autonomes de plateformes (Clap). Deliveroo décidait de l’ordre du jour et refusait de parler des rémunérations ».

L’État en surveillance

Avec le projet d’ordonnance présenté, les plateformes n’auront plus le choix. À partir de 2022, elles seront obligées de négocier au moins une fois tous les deux ans avec les représentants élus des livreurs et des chauffeurs. Parmi les thèmes pouvant être abordés, figurent « les conditions d’exercice de l’activité », mais aussi « les modalités de détermination du revenu des travailleurs », ou encore « les conditions de travail et risques professionnels ». « Les propositions présentées ce vendredi sur le dialogue social vont dans le bon sens » affirme une porte-parole d'Uber.

Petite subtilité : pour que les négociations puissent s’ouvrir, il faudra que chacun (représentants des livreurs et plateformes) se mette d’accord sur les thèmes à négocier. Mais le gouvernement prévient : s’il n’y a pas de consensus, il pourra être amené à prendre la main et à imposer des discussions. « Pour l’instant, nous préférons parier sur l’intelligence des acteurs », précise le ministère du Travail.

« On revient de loin »

Le projet d’ordonnance prévoit néanmoins la création d’une autorité de régulation des plateformes d’emploi (ARPE). D’après la synthèse communiquée par le ministère du Travail, elle sera chargée d’organiser les élections, de « faciliter » le dialogue social du secteur, mais aussi d’observer les pratiques des plateformes.

« On revient de loin, rappelle Jérôme Pimot. A la création des plateformes, il n’y avait rien, aucun dialogue. On va enfin pouvoir discuter de façon officielle et encadrée, ce qui était une de nos principales revendications. Évidemment, notre but sera d’obtenir les meilleures conditions de travail possibles ». Les négociations ne sont prévues qu’en 2022, mais les arguments sont déjà bien affûtés.