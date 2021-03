Emmanuel Macron dans un supermarché en avril 2020. (archives) — STEPHANE MAHE / POOL / AFP

Les promesses du gouvernement vont-elles enfin se concrétiser pour ce qu’on a appelé pendant les confinements les « travailleurs et travailleuses de la seconde ligne » ? En référence à ceux et celles de la « première ligne » (les personnels de santé), ceux et celles de la « seconde ligne » ont aussi continué à travailler presque comme si de rien n’était pendant les deux confinements. Il s’agit des employés et employées des commerces essentiels, comme les commerces de bouches, les supermarchés, les salariés et salariées des transports, les éboueurs, les gardiens ou gardiennes…

Le gouvernement plancherait actuellement d’après Le Parisien sur une sorte de nouvelle « prime Macron », du nom de ce coup de pouce au pouvoir d’achat décidé après la crise des « gilets jaunes ». Les conditions de cette prime seraient encore à définir, notamment son éventuelle défiscalisation (comme la « prime Macron ») pour inciter les employeurs et employeuses à en faire profiter leurs collaborateurs et collaboratrices. Car il ne s’agirait pas d’une aide d’État, mais bien d’un coup de pouce non obligatoire sur décision de chaque entreprise.

Le Premier ministre, Jean Castex, doit recevoir lundi les partenaires sociaux pour parler de cette nouvelle prime pour les travailleurs et travailleuses de la seconde ligne. D’après la CFDT, 4 millions de personnes sont concernées. Mais au-delà de cette aide ponctuelle et non obligatoire, le gouvernement veut inciter au déclenchement de négociations salariales de branche dans les secteurs concernés : agriculture, commerce, sécurité, logistique, propreté, transports… Au total douze secteurs pourraient être incités à se mettre autour de la table pour parler salaires et conditions de travail.