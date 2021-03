Un magasin Ikea (Illustration). — Ro/action press/Shutter/SIPA

A l’exception de ses magasins de Nice, Vélizy et du quartier de la Madeleine à Paris, Ikea a été contraint de baisser le rideau de tous ses points de vente depuis le 31 janvier et la fermeture des grands magasins non alimentaires. Face à cette situation, le géant suédois de l’ameublement doit revoir sa stratégie pour continuer à répondre aux attentes de ses clients.

Dès ce mardi, il va ouvrir un corner au sein de l’hypermarché Cora situé juste à côté de son magasin de Pacé, près de Rennes. Ce point de service éphémère occupera une surface de 1.000 m² dans le magasin avec huit salariés d’Ikea qui seront présents pour « proposer des services de conseil, de vente et d’inspiration », indique l’enseigne suédoise dans un communiqué.

Un point de service similaire a ouvert à Toulon

Des points de conception seront également installés « pour accompagner les clients dans la conception de leurs projets de cuisine et de rangement » avec la possibilité de se faire livrer à domicile ou de retirer son colis sur place.

Il y a trois semaines, Ikea avait déjà ouvert un point de service de ce type au centre commercial à ciel ouvert L’Avenue 83 à Toulon. Si le concept pourrait être dupliqué ailleurs, il restera toutefois éphémère. « Ce point de service fermera ses portes lorsque le magasin Ikea de Rennes-Pacé sera de nouveau autorisé à rouvrir », précise le géant suédois.