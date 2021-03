Airbus a notamment vendu en février 10 exemplaires de son A320neo. — A. Pecchi - Airbus Group

La fin de trois mois de disette. Dans son compteur mensuel, publié vendredi 5 mars, Airbus annonce avoir enregistré 11 commandes d’avions au mois de février : 10 A320neo, achetés par un client mystère, et un A330 de transport militaire. Le compteur des ventes, bloqué depuis le mois de novembre, repart donc pour l’avionneur européen durement touché par la chute impressionnante du trafic aérien depuis le début de la crise sanitaire et confronté par ricochets à la frilosité et aux difficultés des compagnies aériennes.

Pour faire face, le constructeur avait annoncé la suppression de 15.000 emplois a travers le monde. Mais il a indiqué jeudi, que ce plan d’économies se ferait sans recourir à des licenciements secs dans les pays les plus touchés comme la France, l’Allemagne et Royaume-Uni.

Par ailleurs, même si les cadences ont été réduites, le carnet de commandes reste bien garni, à plus de 7.000 avions et les chaînes d’assemblage continuent de tourne. En février, Airbus a remis 32 avions à 20 compagnies différentes, dont 29 A320, portant le nombre de livraisons depuis le début de l’année à 53 appareils.