Une gazinière. — Pixabay

Comme chaque année, le 1er mars est l’occasion de plusieurs changements pour le budget des Français. Plusieurs prix réglementés sont ainsi revus à la hausse à compter de ce lundi. 20 Minutes fait le point.

La prolongation des tickets restaurant toujours en vigueur

Avant de parler des prix qui montent, attaquons-nous aux bonnes nouvelles : vos tickets restaurants 2020 non utilisés ne sont pas à mettre à la poubelle. En raison de la crise sanitaire, leur validité, qui avait été prolongée jusqu’à la fin février, a été de nouveau prolongée jusqu’au 31 août 2021. Et comme les restaurants sont fermés pour limiter la propagation du coronavirus, les tickets peuvent être utilisés aussi bien pour les repas à emporter que pour les livraisons. Le plafond quotidien est limité à un montant maximum de 38 euros, mais tous les jours de l’année.

Le gaz à la hausse

Du côté hausse des prix, les tarifs réglementés du gaz naturel augmentent en moyenne de 5,7 % au mois de mars. Dans le détail, le prix du gaz appliqué par Engie « augmente de 1,5 % pour les foyers qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3,4 % pour ceux qui l’utilisent pour la cuisson et l’eau chaude, et de 5,9 % pour les clients qui se chauffent au gaz », en fonction bien sûr des différents abonnements et opérateurs, a détaillé la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans un communiqué.

Toujours selon la CRE, cette hausse des tarifs s’explique par une augmentation des « prix sur les marchés »

Des cigarettes plus ou moins chères

Les fumeurs devront faire avec une augmentation du prix de plusieurs marques. Les Austin + ou les Elixy red vont afficher une hausse de 10 centimes. Les cigarettiers ne vont cependant pas tous aller dans ce sens. Les Gauloises blondes vont ainsi passer sous la barre symbolique des 10 euros, en s’affichant à 9,90 euros.

Un nouvel étiquetage énergie

Ce 1er mars marque aussi l’arrivée d’un nouvel étiquetage énergie, afin de se conformer aux normes européennes pour les produits d’électroménager. Pour les réfrigérateurs, congélateurs et appareils de stockage de vin, les lave-vaisselle, les lave-linge et lave-linge séchants, ainsi que les téléviseurs et écrans, les classes A +, A ++ et A +++ disparaissent. Elles sont désormais remplacées par une échelle de A à G.

Dernier mois du « coup de pouce vélo »

Le programme« coup de pouce vélo » , lancé par le ministère de la Transition écologique pour encourager l’usage du vélo comme mode de déplacement, a été prolongé jusqu’à fin mars. Il reste donc un mois pour profiter de l’opération. Pour rappel, il s’agit d’une prime pouvant aller jusqu'à 50 euros par vélo, « directement appliquée sur votre facture pour toutes les prestations qui concernent la remise en état de votre vélo ». Pour plus de détails, c’est par ici.

Uber Eat, Deliveroo et les autres en finissent avec les couverts et les sauces systématiques

A compter de ce lundi, pour toute commande effectuée sur les plateformes de livraison telles que Uber Eat, Deliveroo ou encore Just Eat, il faut signaler lors de l’achat du repas à emporter si l’on souhaite les couverts et les sauces, qui ne seront plus ajoutés systématiquement.

Ce changement s’inscrit dans un engagement pris par 19 acteurs de la livraison de repas en France à réduire leurs emballages à usage unique. L’objectif est d’atteindre 50 % des emballages livrés sans plastique à usage unique d’ici au 1er janvier 2022, puis 70 % au 1er janvier 2023. Cette charte fixe également un objectif de 100 % d’emballages recyclables au 1er janvier 2022.

L’Allemagne ajoute des restrictions pour la Moselle…

La mesure n’est pas exactement pour ce lundi 1er mars, mais c’est tout comme. A compter de mardi minuit, il sera plus difficile de se rendre en Allemagne depuis la Moselle. Un test, PCR ou antigénique, avec un prélèvement effectué depuis moins de 48 heures, sera exigé sans aucune exception pour pénétrer outre-Rhin depuis ce département. A cette mesure s’ajoute une « obligation de déclaration électronique à chaque entrée sur le territoire allemand » ou, à défaut, sur papier libre.

… tandis qu’Andorre assouplit les passages transfrontaliers

Pour Andorre par contre, les restrictions se lèvent progressivement. Un test sérologique ou PCR n’est plus nécessaire à partir de ce lundi pour les déplacements transfrontaliers entre la principauté et la France.