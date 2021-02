La devanture d'un hôtel de Nice (Illustration) — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Même avec une période de vacances scolaires, les « chiffres ne sont pas bons » pour les professionnels du tourisme.

L’arrêté municipal interdisant les locations saisonnières a « dissuadé les vacanciers de venir ».

Alors que l’académie de Paris​ (et toutes celles de la zone C) vient tout juste d’être en vacances d’hiver, les élèves de la zone A (dont Grenoble, Dijon, Bordeaux, Lyon) en profitent déjà depuis une semaine. Habituellement, 30 % des visiteurs sur la Côte viennent de la capitale.

Mais après une première semaine « très calme », les professionnels du tourisme restent pessimistes quant à celles qui arrivent. D’autant plus que le département des Alpes-Maritimes affiche depuis plusieurs semaines le taux d’incidence (le nombre de cas de Covid-19 pour 100.000 habitants) le plus fort de France métropolitaine. Pas de quoi motiver forcément des vacanciers.

« Pour ceux qui sont ouverts, nous sommes à 30 % du taux d’occupation, indique Laurent Rossi, directeur exécutif du groupe Summer Hotels. Quatre de nos neuf hôtels sont fermés. Finalement, il y a très peu de réservations en loisir, ce sont surtout des personnes qui travaillent. Le seul moment de bonheur, ça a été lors week-end de la Saint-Valentin où des clients locaux, voire départementaux, sont venus s’évader et ont joué le jeu en venant chez nous. »

Pour le directeur du groupe depuis vingt ans, « du côté touristique, il n’y a rien ». Il développe : « On participe à l’effort collectif en ouvrant, pour ne pas que les villes soient mortes. Mais si je n’avais qu’un hôtel, je serais déjà fermé. On ne gagne pas d’argent. Le mois de février, vacances ou non, sera le frère jumeau de janvier : on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a. »

Laurent Rossi comprend que l’offre n’est pas « engageante avec la conjoncture actuelle. Le plateau-repas en room-service, pour un couple, une soirée, ça peut aller. Mais avec des enfants et une réservation d’une semaine, ce n’est pas envisageable. »

« L’arrêté a dissuadé les vacanciers »

Du côté des locations saisonnières, c’est le même constat. « Je n’ai presque pas eu de réservations, s’inquiète Frédérick Seidita Aires, vice-président de l’Union professionnelle des locations de tourisme (UPLT). Et pour cette semaine, ce n’est pas vraiment mieux. L’afflux de touristes craint par Christian Estrosi ne s’est pas réalisé. Notamment parce qu’il n’y a pas d’étrangers [ils représentent 53 % des touristes de Nice selon les chiffres de l’Office du tourisme] et que, malgré la fermeture des remontées mécaniques, beaucoup de Français sont tout de même partis à la montagne. »

D’après le vice-président de l’UPLT, l’arrêté municipal pris par Christian Estrosi le 25 janvier pour interdire les locations saisonnières a « dissuadé le peu de vacanciers qui s’apprêtaient à venir à Nice ».

La semaine dernière, l’arrêté a été suspendu par le tribunal administratif. La commune a fait appel de la décision et le conseil d’État doit rendre son délibéré ce mardi soir. « Le juge a relevé les mêmes problèmes dans la défense de la mairie que le juge du tribunal administratif de Nice », a précisé l’UPLT.

En attendant, arrêté ou non, à la question, « est-ce qu’il y a du monde ? », la réponse est « ou pas », d’après les professionnels du secteur.