Un Airbus A380. — Francois Mori / AP

Avec un nouveau locataire à la Maison-Blanche, l’espoir de voir relancer les négociations commerciales internationales semble renaître. Emmanuel Macron a ainsi suggéré lors d’une conversation téléphonique à son homologue américain Joe Biden que les deux pays règlent le vieux litige opposant Boeing et Airbus, selon la chaîne d’informations financières CNBC.

Un sujet non officiellement abordé

Toutefois, Joe Biden n’a pas souhaité s’engager fermement sur le sujet lors de cet entretien datant du 24 janvier. Il a simplement suggéré que les équipes pertinentes s’emparent de la question, a ajouté mercredi le média en citant une source proche du dossier. Les comptes rendus de la discussion entre les deux chefs d’Etat, aussi bien côté français qu’américain, ne mentionnent en outre pas que le sujet a été abordé.

« Nous savons qu’il y a un fort intérêt à résoudre le conflit Boeing-Airbus sur les deux rives de l’Atlantique », a déclaré Adam Hodge, un porte-parole du Haut représentant au Commerce (USTR), refusant néanmoins de confirmer ou d’infirmer les informations de CNBC. « L’USTR a hâte de travailler avec les alliés européens pour trouver une issue équitable une fois que l’ambassadrice [Katherine] Tai aura été confirmée » dans ses nouvelles fonctions par le Sénat, a-t-il ajouté.

Ping-Pong à l’OMC

Airbus et Boeing, et à travers eux l’Union européenne et les Etats-Unis, s’affrontent depuis octobre 2004 devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aides publiques versées aux deux groupes, jugées illégales, dans le conflit commercial le plus long traité par le juge de paix des échanges mondiaux. Les deux entreprises ont chacune obtenu des décisions en leur faveur.

Les Etats-Unis ont été autorisés fin 2019 à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars de biens et services européens importés chaque année. L’UE a été autorisée un an plus tard à mettre en place des taxes sur des produits importés des Etats-Unis et impose depuis début novembre 4 milliards de dollars d’exportations américaines.