Le Bon Coin enregistre 20,4 millions de visites en une seule journée

Illustration. Le site de petites annonces Le Bon Coin sur Internet. — VALINCO/SIPA

Le Bon Coin ne connaît pas la crise. La plateforme de petites annonces en ligne a enregistré 20,4 millions de visites en une seule journée, dimanche. « Un record historique, à l’approche de nos 15 ans, qui confirme que l’économie circulaire est désormais ancrée dans le quotidien des Français », s’est félicité Antoine Jouteau, le directeur général du groupe, dans un tweet relayé par BFM TV.

Malgré les confinements successifs et le couvre-feu​, les Français sont donc toujours prêts à chiner des produits d’occasion et à repérer annonces immobilières et autres offres d’emploi. Comme le rappelle la chaîne d’information, le site a par ailleurs récemment franchi la barre des 35 millions d’annonces en ligne.

Le succès du Bon Coin ne devrait pas s’arrêter là. En juillet de dernier, la maison mère du groupe, Adevinta, avait annoncé le rachat du secteur des petites annonces d’eBay pour 9,2 milliards de dollars.