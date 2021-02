Un pylône électrique au Royaume-Uni. — Paul Marriott/Shutterstock

Il y avait déjà le confinement, qui fait grimper la consommation d’ électricité à la maison. Voilà maintenant la vague de froid, qui entraîne une poussée des radiateurs. Et tout ça sans compter les tarifs réglementés d’EDF, qui ont augmenté d’1,6 % début février. Pour résumer : sale temps pour la facture d’électricité. Mais est-elle si lourde que cela en France par rapport à nos voisins européens ?

Cette comparaison « énergétique », notre partenaire, Statista, l’a réalisée en infographie, d’après les données d’Eurostat. Résultat : les Français peuvent (tenter de) se consoler en apprenant que leur électricité est en moyenne moins chère que dans les autres pays de l’UE (presque 19 centimes le kilowattheure contre 21 centimes). Ce sont les Allemands​ qui ont le courant le plus onéreux, à plus de 30 centimes le kilowattheure, suivis par les Belges et les Espagnols. Et pour faire des économies, le mieux, c’est de s’installer en Bulgarie.