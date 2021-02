Les vacances de février s'annoncent mal pour les professionnels du tourisme. — JEANNE ACCORSINI/SIPA

La montagne ne va pas faire le plein de touristes cet hiver.

Les réservations sont au plus bas et seules quelques zones s’en sortent à peu près.

Les hôtels n’ont plus la cote, au contraire des gîtes, notamment à cause du couvre-feu.

« Dis, quand reviendras-tu ? » Cet hiver, la chanson mélancolique de Barbara est devenue la triste rengaine des professionnels du tourisme, déprimés à force d’attendre ces clients qui n’arrivent pas. Les vacances de février, qui démarrent ce samedi pour la zone A (Bordeaux, Lyon, Grenoble), ne devraient pas changer la donne. « Elles ne se présentent pas bien du tout », confirme Valérie, propriétaire depuis une dizaine d’années d’un hôtel à Isola 2000, une station de ski située dans les Alpes du Sud.

« Avec le vrai-faux suspens autour des remontées mécaniques, je n’avais déjà pas beaucoup de réservations. Mais quand leur fermeture a été confirmée, le peu de clients qui me restait a annulé », raconte-t-elle à 20 Minutes. Valérie va donc se retrouver seule, littéralement, dans son établissement. « La semaine prochaine, je n’ai aucune chambre de prise, donc je n’ouvrirai pas ». Dans la station, certains hôtels qui appartiennent à des grandes chaînes ont même décidé de fermer pour toute la saison.

Des réservations en chute libre

Un peu plus au nord, en Savoie, on est aussi très loin de la grosse ambiance raclette et fondue des soirées d’hiver. « La saison est finie », tranche Sébastien Buet, vice-président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) locale. Il développe : « On est dans l’incertitude, les gens sont toujours persuadés qu’il y aura un confinement, donc les demandes sont proches de zéro. Et ça ne se limite pas aux stations de ski : dans des villes comme Annecy ou Evian, c’est la même chose ».

Selon une étude du site PAP* publiée le 2 février sur l’évolution des réservations, la montagne peut en effet, avoir peur. « Les grands domaines skiables sont ceux qui souffrent le plus de la crise sanitaire. Certains d’entre eux [Trois Vallées, Deux Alpes] affichent des baisses de réservations allant jusqu’à – 90 % », indique le document.

Et ailleurs, ce n’est pas forcément mieux. « Les reports sur d’autres types de destinations – comme cela a pu être observé pour Noël – n’auront pas eu lieu : même les destinations secondaires que sont la mer [-26 % de réservations] et la campagne (-26 %) sont en net recul », indique l’étude de PAP. Ainsi, le taux de réservation hôtelière sur la Côte d’Azur sur février s’établit à 3 % au lieu de 21 % habituellement, selon une étude provisoire du Comité Régional de Tourisme (CRT) citée par l’AFP.

Les gîtes résistent

Au milieu de ce marasme, quelques destinations s’en sortent un peu mieux. Il s’agit des massifs des Vosges (-7,5 % de réservations « seulement ») et surtout le Jura (+4,6 % selon PAP). « Ce qui avait été observé à propos des vacances de Noël reste en partie de mise : la montagne ce n’est pas forcément que le ski, c’est aussi une ambiance, que certains territoires savent bien valoriser (ski de fond, raquettes, chiens de traîneaux…) » explique PAP. L’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique) avait aussi enregistré une forte hausse des réservations… Jusqu’à fin janvier et la décision du gouvernement d’interdire l’accès aux territoires ultramarins pour les touristes.

Autre motif d’espoir : la location de gîtes. « Nous notons un bon maintien des réservations dans les zones de montagne », indique un porte-parole des Gîtes de France, qui propose 70.000 logements un peu partout dans l’Hexagone. Le taux d’occupation est en effet inférieur de seulement « 10 à 15 % par rapport à l’an dernier », de quoi rendre jaloux les hôteliers.

« Ne traînons pas »

Par ailleurs, « en prenant en compte les réservations de dernière minute, le taux d’occupation global en février devrait être en hausse par rapport à l’an dernier ». Ce qui n’étonne pas Valérie, la propriétaire de l’hôtel à Isola 2000 : « Quand vous êtes obligés de rentrer dans votre chambre d’hôtel à 18 heures avec un repas, c’est un peu triste. Les touristes privilégient des locations où ils ont plus d’espace et peuvent cuisiner ».

Faute d’avoir du monde en février, les hôteliers concentrent désormais leurs espoirs sur le printemps. « Les vacances de Pâques et même le mois de mai représentent un vrai enjeu, analyse Sébastien Buet. Donc, s’il faut faire un confinement, ne traînons pas. Plus on attend, plus on hypothèque les chances de revoir les touristes avant l’été ». Comme Barbara, les professionnels du tourisme savent eux aussi que tout le temps perdu ne se rattrape plus.

*Etude basée sur 8.712 demandes de réservations effectuées entre le 4 janvier et le 31 janvier 2021 via le site PAP Vacances pour la période du samedi 6 février 2021 au 6 mars 2021 (vacances de février), comparée à la même période de l’année 2020.