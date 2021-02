Bienvenue au bureau, ça faisait longtemps. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

L’exécutif a donné des consignes de fermeté aux entreprises sur le télétravail.

Un tiers des salariés pouvant travailler à domicile ne le fait pas.

Mais certains sont épuisés par le fait de travailler en permanence à la maison.

Il y a du relâchement dans l’air et ça ne plaît pas au gouvernement. Le recours au télétravail « s’érode progressivement depuis fin novembre », a souligné début février la ministre du Travail Elisabeth Borne. En effet, selon l’exécutif, plus d’un tiers des actifs pouvant télétravailler facilement travaillent en réalité exclusivement en présentiel. « Télétravailler partout où c’est possible devient impératif », a répété Jean Castex lors de sa conférence de presse ce jeudi.

Oui, mais voilà, le télétravail ne convient pas à tout le monde​, notamment à ceux qui vivent dans un studio et qui peuvent vite se retrouver coupés du monde. Ces salariés en situation « d’isolement » sont autorisés à revenir travailler en présentiel un jour par semaine, « mais cela doit rester une soupape en cas de nécessité », a convenu Elisabeth Borne.

Vous êtes en télétravail total ou quasi-total depuis le premier ou le deuxième confinement, et vous n’en pouvez plus : votre avis nous intéresse.

A quel moment en avez-vous eu marre du télétravail ? Estimez-vous que venir au bureau une fois par semaine est suffisant ? Vous sentez-vous mieux depuis que vous ne travaillez plus chez vous tous les jours ? Avez-vous eu des remarques de la part de collègues qui restent eux en télétravail ? Seriez-vous prêt à rebasculer en 100 % télétravail si on vous forçait la main ?

