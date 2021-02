Olivier Dussopt, le ministre délégué aux Comptes publics. — Alfonso Jimenez/Shutterstock/SIPA

Près de 23.000 versements « probablement indus » à des entreprises qui ont fait appel au fonds de solidarité ont été identifiés par le ministère de l’Economie, pour un montant global de 30 millions d’euros, a-t-il indiqué ce mardi.

Ces entreprises vont faire l’objet de contrôles fiscaux pour évaluer s’il s’agit de fraudes avérées et pourront être sanctionnées pénalement, a précisé le cabinet du ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, confirmant une information de RTL​.

Près de 300.000 demandes d’aides examinées actuellement

Ce processus de contrôle et de vérification a déjà permis à l’Etat de récupérer trois millions d’euros d’aides indûment versées. Le gouvernement veut « lutter contre toutes les fraudes pour qu’un euro dépensé soit un euro utile à l’économie et non aux fraudeurs », a souligné le cabinet d’Olivier Dussopt. A l’heure actuelle, 300.000 demandes d’aides font encore « l’objet de vérifications par la cellule dédiée » composée de 50 agents.

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, avait annoncé lundi le recrutement de 250 contractuels supplémentaires pour renforcer cette cellule et accélérer le traitement des demandes. Le fonds de solidarité mis en place pour soutenir les entreprises en difficulté dans le contexte de la crise sanitaire a bénéficié à deux millions d’entreprises pour un montant de 14 milliards d’euros depuis le mois d’avril.