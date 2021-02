FACTURE Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés ont dû fermer à partir de dimanche

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, le 11 décembre 2020 à Paris. — Stephane Lemouton-POOL/SIPA

La fermeture des centres commerciaux, annoncée vendredi par Jean Castex, coûte 500 millions d’euros de plus par mois aux finances publiques, a indiqué le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, ce lundi sur RTL, précisant que la facture était bien moins élevée qu’un confinement.

« Le couvre-feu nous coûte à peu près – fonds de solidarité et autres mesures – 6 milliards d’euros par mois », alors que « le confinement total, avec fermeture des commerces et des écoles, c’est 15 milliards d’euros par mois », soit « 9 milliards d’euros de plus », a-t-il justifié.

Des dégâts « limités »

Donc, en renonçant à instaurer un nouveau confinement, « on limite les dégâts sur les finances publiques », a-t-il estimé.

« La mesure que nous avons prise avec les commerces, c’est 500 millions d’euros de plus. (…) Ce n’est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, vous en faites des choses avec 9 milliards. Vous pouvez en rénover des hôpitaux, des crèches, des écoles, des universités », a-t-il ajouté.

Près de 27.000 commerces éligibles au fonds de solidarité

Vendredi, le gouvernement a annoncé que « les centres commerciaux non alimentaires d’une surface de plus de 20.000 mètres carrés » seraient contraints à fermer à partir de dimanche pour éviter une recrudescence de l’épidémie de Covid-19.

De ce fait, a précisé le ministre, 27.000 commerces de plus seront éligibles au fonds de solidarité, qui consiste en une aide de 10.000 euros par mois ou une indemnisation de 20 % du chiffre d’affaires de 2019, dans la limite de 200.000 euros par mois.