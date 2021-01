Elle correspond exactement à la revendication formulée cette semaine par l’Union sociale pour l’habitat (USH), qui fédère tout le monde HLM, « pour améliorer à court et moyen terme les conditions de vie des habitants ». Ces deux milliards ne seront toutefois pas entièrement déboursés par l’Etat, puisqu’une grande partie des fonds de l’ANRU proviennent d’Action Logement, l’ancien 1 % logement géré par le patronat et les syndicats.

Mais, alors que le budget de l’ANRU était déjà passé de 5 à 10 milliards durant le quinquennat, cette accélération entend marquer la considération portée aux quartiers prioritaires de la ville (QPV), durement éprouvés par les conséquences de la crise du coronavirus.

1 % du plan de relance dédié aux quartiers défavorisés

Dans ce cadre, Jean Castex avait déjà promis qu’au moins 1 % du plan de relance – soit un milliard d’euros – serait bien destiné aux quartiers défavorisés, ce qu’il réaffirmera vendredi. En épluchant « ligne par ligne » le plan de relance, le gouvernement a établi que 810 millions d’euros de mesures d’insertion professionnelle bénéficieront aux QPV, ou encore 300 millions pour la rénovation énergétique des bâtiments.

En tout, Jean Castex dévoilera ce vendredi 15 mesures, touchant à la sécurité, au logement, à l’éducation ou l’emploi. Il s’agira par exemple d’indiquer les noms des communes retenues pour les 7 « quartiers de reconquête républicaine » encore en suspens, où 180 policiers et gendarmes arriveront en renfort. Quelque 300 médiateurs et autant d’éducateurs spécialisés seront également envoyés dans les QPV.

Sur le volet éducation, le Premier ministre annoncera la reconduction des dispositifs de « vacances apprenantes » et de « quartiers d’été », dont un million de jeunes ont profité en 2020. Et il détaillera la liste de 46 nouvelles « cités éducatives », en plus des 80 existantes, qui visent à améliorer la réussite scolaire dans les quartiers.