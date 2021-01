Le chômage en hausse de 7,5 % sur toute l'année 2020 en France

Devant une agence Pôle emploi de Nantes. (illustration) — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

L’année 2020 s’est mieux terminée qu’elle n’a commencé sur le front du chômage en France. Au quatrième trimestre de 2020, la Dares indique que le taux de chômage (catégorie A) a baissé de 2,7 %. En revanche, sur toute l’année dernière, le chômage, toujours en catégorie A, a augmenté de 7,5 %.

L’économie mondiale, et française, a été frappée en 2020 par l’épidémie de coronavirus, et les différents confinements qui ont en grande partie paralysée l’économie du pays pendant des semaines. On connaîtra vendredi l’étendue du désastre de l’année 2020 avec la première estimation de l’Insee sur la récession. L’Institut s’attend à constater près de 700.000 destructions d’emplois sur l’année écoulée en France.

