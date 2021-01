Illustration d'un bateau de la Brittany Ferries. — Fred Tanneau / AFP

Très durement touchée par la crise sanitaire et le Brexit, la Brittany Ferries veut se remettre à flot. Dans un tweet publié lundi soir, le président du conseil de surveillance de la compagnie a annoncé la reprise début février des lignes maritimes depuis Saint-Malo et Roscoff vers l’Irlande, soit deux mois plus tôt que prévu.

« Parce que la filière de la pêche a besoin de nous, parce que nos amis industriels et agriculteurs nous attendent pour leurs exportations, parce que la Région Bretagne souhaite cette ligne l’Armorique démarrera ces liaisons début février », a indiqué Jean-Marc Roué. Un peu plus tôt dans la journée, la région Bretagne avait sollicité la compagnie maritime afin qu’elle reprenne « dès le début février le fret transmanche au départ de Roscoff et de Saint-Malo ».

« Indispensable de voir les flux reprendre »

« Je ne veux pas que nous subissions le Brexit, avait déclaré son président Loïg Chesnais-Girard. Il est indispensable de voir les flux reprendre pour notre économie et nos emplois dans les ports, dans la filière pêche et halieutique ainsi que dans les entreprises de Bretagne ». « Il y a de vrais besoins pour nos entreprises et nous ne pouvons pas laisser indéfiniment nos ports sans activité en voyant les flux logistiques filer en poids lourds vers le nord », a-t-il ajouté ce mardi. Vendredi, la direction du port de Cherbourg avait indiqué que le trafic de camions entre Cherbourg et l’Irlande avait triplé en raison du Brexit.

La région a en outre fait savoir qu’en lien avec la ministre de la Mer Annick Girardin, elle allait solliciter « la réserve d’ajustement au Brexit », le fonds européen d’aide aux entreprises les plus touchées par le Brexit, afin de soutenir la compagnie basée à Roscoff.