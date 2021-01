Les Fédérations des commerçants proposent des solution pour rouvrir les commerces et leur éviter le dépôt de bilan. — Jacques Witt/SIPA

En cas de reconfinement, les commerces doivent rester ouverts pour des raisons économiques mais aussi car les commerçants sont « moralement extrêmement atteints », ont plaidé la CCI France, l’organisation nationale des Chambres de commerce et d’industrie et le Medef, ce lundi.

« On a des commerçants qui sont responsables et font attention à tous les protocoles sanitaires, qui ont mis en place toutes les mesures successives. On souhaite que les commerces restent ouverts » si un reconfinement est décidé à court terme par le gouvernement, a déclaré sur BFM Business Pierre Goguet, président de CCI France.

« On demande de trouver le bon équilibre, qu’on laisse tous les commerces ouverts, qu’on ne retombe pas dans ce débat un peu absurde sur essentiel, pas essentiel, qu’on a eu en novembre », a déclaré sur RMC le président du Medef​, Geoffroy Roux de Bézieux. « On souhaite aussi si c’est possible que les écoles restent ouvertes. Si elles sont fermées, cela a un impact économique. Il faut que ce confinement soit le plus court possible. Certains secteurs sont à l’agonie », a-t-il ajouté.

« Si vous mettez un confinement là, vous tuez les soldes »

« Il faut absolument qu’on puisse avoir une activité économique qui se poursuive », a-t-il affirmé, ajoutant : « si vous mettez un confinement là, vous tuez les soldes, une des seules soupapes » pour les commerçants qui ont la possibilité d'« écouler leurs stocks » – alors que les soldes doivent se poursuivre jusqu’au 16 février.

Pierre Goguet a également mis en avant le fait que les commerçants « sont moralement, après ces couches successives de contraintes, extrêmement atteints, et en danger ». Il a également demandé au gouvernement de « réactiver certaines mesures dérogatoires », notamment pour autoriser le click and collect auprès des restaurants qui ne peuvent plus proposer ce service en raison du couvre-feu à 18 heures.

Un plan de relance spécifique pour les stations de ski réclamé

Selon les données des CCI de régions où ce couvre-feu a été imposé de manière anticipée, comme Nice ou Aix-Marseille, « la baisse moyenne de chiffre d’affaires » pour les commerces « est à peu près de 25 % », et le « click and collect a chuté de plus de 50 % », a détaillé le président de CCI France.

S’agissant des stations de ski et de l’économie de la montagne en général, Pierre Goguet a également demandé « un plan de relance spécifique », alors que les remontées mécaniques sont toujours à l’arrêt.