Illustration d'argent de poche. — ISOPIX/SIPA

92 % des ados reçoivent de l’argent de poche.

Le coronavirus a bouleversé la façon de consommer.

Les ados, comme les autres, sont concernés.

Pour les ados, l’argent de poche sert généralement à apprendre à gérer un budget et à se faire plaisir de temps en temps, suivant la somme qu’on reçoit. D’après le baromètre annuel « l’argent et les adolescents » réalisé par l’institut Poll & Roll pour la néobanque Pixpay, le montant moyen donné par les parents chaque mois s’élève à 30 euros, avec des écarts suivant l’âge (plus l’enfant est âgé, plus il reçoit d’argent) et… suivant le sexe, puisque les filles perçoivent un peu moins. Si 92 % des ados ont de l’argent de poche, le coronavirus est venu bouleverser les habitudes. Avec les magasins, bars et restaurants fermés, il a fallu, comme tout le monde, adapter sa consommation.

Vous percevez de l’argent de poche ? Votre avis nous intéresse. Comment avez-vous géré votre argent ces derniers mois ? Avez-vous changé vos habitudes d’achats ? Dépensez-vous autant qu’avant la pandémie, ou épargnez-vous par précaution ? Ou simplement parce que vous ne savez pas quoi acheter ?

Vous pouvez témoigner via le formulaire ci-dessous. Une synthèse des réponses et des témoignages sera réalisée et publiée sur notre site.