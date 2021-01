Decathlon et la NBA ont signé un partenariat. La gamme Tarmak va notamment produire des chaussures aux couleurs de neuf franchises. — Decathlon

Decathlon est devenu jeudi partenaire officiel de la NBA. La marque nordiste signe le premier partenariat de son historie avec une ligue sportive nord-américaine.

Soixante-seize produits Tarmak, la marque de basket de Decathlon, vont pouvoir arborer la licence NBA et les couleurs de neuf célèbres franchises de la ligue.

C’est une grande première pour Decathlon. Jeudi, le groupe nordiste a annoncé la signature d’un partenariat avec la NBA, la célèbre ligue de basket​ nord-américaine. Concrètement, à partir de la mi-février sur Internet et de la fin mars dans 1.200 magasins du groupe à travers le monde (hors Amérique du Nord), la licence NBA sera apposée sur 76 produits fabriqués par Tarmak. Créée en 2016, la marque de basket du groupe Decathlon, basée à Tourcoing, a frappé un grand coup.

Des chaussures aux couleurs de neuf franchises

« Se dire qu’on va travailler avec la plus grande ligue de basket au monde, c’est comme un rêve de gosse. On est très contents de travailler avec eux. On s’est rencontrés à Londres il y a deux ans dans les bureaux européens de la NBA. Ce qui leur a bien plu, c’est la partie technique de nos produits et leur rapport qualité prix qui permet de toucher un maximum de gens. Comme eux, on est des passionnés et comme eux, on veut développer la pratique du basket à travers le monde », explique Damien Dezitter, le responsable de Tarmak.

Ce partenariat, signé sur plusieurs années, va permettre à la marque nordiste d’utiliser la licence NBA sur une gamme comprenant des sous-vêtements thermiques, des protections, des maintiens articulaires mais aussi des chaussures qui porteront les couleurs de neuf célèbres franchises NBA. A savoir les Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, New York Knicks, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Houston Rockets, Boston Celtics, Miami Heat, « ce qui se fait de mieux actuellement », estime Damien Dezitter. De quoi faire décoller Tarmak bien au-delà des paniers de basket du monde entier.