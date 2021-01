De nombreux commerces du centre-ville de Marseille vont fermer — Mathilde Ceilles / 20 Minutes

Selon une étude de la chambre de commerce, quatre commerçants du centre-ville de Marseille sur dix envisagent de tirer définitivement le rideau début 2021.

La faute à la crise sanitaire qui vient couler des commerces déjà fragiles depuis plusieurs années à Marseille

Il suffit de se balader dans le centre-ville de Marseille pour faire cet amer constat. Là, un local vide, dans une rue passante. Un peu plus loin, un autre magasin « à louer​ »…

Dans la deuxième ville de France, les effets économiques du confinement se font d’ores et déjà sentir. Selon une enquête réalisée par la chambre de commerce et d’industrie de la métropole d’Aix-Marseille Provence, quatre commerçants, bars ou restaurants du centre-ville sur dix affirment qu’ils ne seront pas en activité d’ici la fin du premier semestre 2021.

Changer de métier

« Face à la difficulté de la crise économique, aux fermetures, au "stop and go", un certain nombre de ces commerçants considère, soit parce qu’ils sont en âge de la retraite soit parce qu’ils ont d’autres possibilités, qu’ils doivent arrêter et changer de métier, constate le président de la CCI Jean-Luc Chauvin. Il y a aussi ceux qui ont des difficultés de trésorerie plus que certaines, qui avaient probablement – avant déjà – des difficultés ou qui ont fini d’utiliser toutes les aides à leur disposition. Et ceux-là n’imaginent pas pouvoir tenir plus longtemps. »

Bien avant la crise sanitaire et économique provoquée par l’épidémie de coronavirus, le commerce de centre-ville à Marseille était en effet déjà fragilisé par des mois de chantiers, notamment du tramway, les problématiques de stationnement et de propreté récurrentes ou encore la présence de nombreux centres commerciaux.

« Un bel espace de jeu »

« Là, on sort d’un an et demi de travaux pour piétonniser le centre-ville, se réjouit Guillaume Sicard, président de la fédération Marseille Centre, une association de commerçants du centre-ville. Il faut reconnaître que la ville a fait un super boulot. Maintenant, on a un bel espace de jeu. Mais on n’a pas pu vraiment l’utiliser avec tout ça… »

Effective depuis la fin de l’année, cette piétonnisation avait rapidement porté ses fruits pour les commerces du centre-ville, à en croire Guillaume Sicard. « Je ne parle évidemment pas des restaurateurs et des bars qui souffrent. Mais pour nous, commerces de proximité, on a quand même pu travailler en décembre, et dans l’ensemble, on a plutôt bien travaillé à Noël. Ça nous a permis de refaire un petit peu de trésorerie. Mais ça ne comble pas un mois de novembre fermé. On est toujours en baisse. »

« Une réelle inquiétude quant à un nouveau confinement »

Et les faillites risquent de s’enchaîner, selon Jean-Luc Chauvin, qui se fait alarmiste. « Des études sur la métropole de Nancy démontrent que, avec le couvre-feu, le fait de fermer deux heures plus tôt fait perdre de 30 à 35 % de chiffre d’affaires au commerce de proximité. Les commerçants qui sont ouverts aujourd’hui, qui travaillent, ne gagnent pas d’argent. Ils continuent à en perdre. »

« Nous avons une réelle inquiétude quant à un nouveau confinement, confie Guillaume Sicard. On a le remboursement des prêts, l’Ursaff qui commence à tourner, des loyers à payer… » Un conseil de défense est prévu ce mercredi avec, à l’issue, de possibles nouvelles annonces pour endiguer l’épidémie de coronavirus.