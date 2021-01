Le logo de Sanofi sur les murs du siège de l'entreprise à Paris. — Thibault Camus/AP/SIPA

Sanofi va bien se séparer d’une partie de ses effectifs. Le laboratoire français a confirmé lundi des suppressions d’emplois dans sa branche Recherche & Développement (R & D). Plusieurs syndicats appellent les salariés à faire grève ce mardi dans une vingtaine de sites en France.

Olivier Bogillot, le président France de Sanofi, a tenu toutefois a rappelé que « cela correspond à ce qui a été annoncé en juin l’an dernier », après des informations de France Inter évoquant 400 suppressions de postes dans cette branche. « Il va y avoir environ 1.000 départs en France, sur un calendrier de trois ans, dans différentes parties de l’organisation, dont la R & D. […] On a fait les annonces en juin, et il a fallu le temps de mettre en place toutes les orientations stratégiques ».

« Des départs volontaires », selon la direction

Sanofi avait annoncé en 2020 la suppression de 1.700 emplois en Europe, dont un millier en France, correspondant à la stratégie mise en place par le nouveau patron, Paul Hudson. « Nous avons toujours indiqué que c’est un plan de départs volontaires », a ajouté Olivier Bogillot. L’entrée dans les négociations est attendue à la fin janvier, pour de premiers départs en deuxième partie de 2021.

Ces suppressions de postes ne sont « pas nouvelles », mais leurs modalités n’ont « pas encore été négociées », a indiqué Aline Eysseric, membre CFDT du comité social et économique (CSE) central de Sanofi Aventis R & D (SARD). Au total, le groupe veut supprimer « environ 750 postes en R & D en Europe, dont 400 en France et 350 en Allemagne », a-t-elle précisé. Ce dossier pourrait figurer à l’ordre du jour, le 28 janvier, du prochain CSE.

La CGT a dénoncé de son côté « quinze années de plans d’économies successifs » chez Sanofi. Résultat : « On a perdu la course au vaccin contre le Covid », après avoir empoché « 1,5 milliard d’euros de crédits d’impôts divers depuis dix ans ». « On va encore perdre des effectifs de chercheurs », a protesté Jean-Louis Peyren, coordinateur CGT chez Sanofi, « sans certitudes » sur le nombre d’emplois en R & D qui vont encore disparaître mais en affirmant qu’il s’agit de nouvelles suppressions de postes.

Fin de la recherche sur le diabète

Enfin, selon Pascal Lopez, membre FO de Sanofi, le projet examiné « le 28 janvier » concerne « 600 suppressions de postes en R & D, assorties de 200 embauches compensatrices dans les domaines du digital et la biotechnologie ». Ce « solde net de 400 suppressions de postes » vient « en supplément » de celles annoncées en juin 2020.

Sanofi avait indiqué fin 2019 vouloir rationaliser ses dépenses, avec un objectif de deux milliards d’euros d’économies d’ici à 2022, notamment en arrêtant la recherche dans le diabète, l’un de ses cœurs de métier traditionnel, ainsi que dans le cardiovasculaire. Le groupe, qui travaille au développement de deux vaccins contre le Covid-19, ne sera en outre pas en mesure d’en proposer un avant fin 2021.