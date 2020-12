Une enseigne Tiffany, à New York le 10 septembre 2020. — Anthony Behar/Sipa USA/SIPA

Si les fiançailles entre le géant du luxe français et le joaillier américain ont été marquées par des coups d’éclat, le mariage est désormais bien scellé. Les actionnaires de Tiffany ont approuvé mercredi le rachat par LVMH. C’est même un plébiscite pour cette union. Environ 99 % des actionnaires se sont prononcés en sa faveur, lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue en virtuel.

Une procédure finalisée début janvier

Ce feu vert était la dernière étape à franchir avant la finalisation du mariage prévue début janvier. LVMH avait déjà obtenu les autorisations des autorités de la concurrence. Au final, la fusion se fait au prix de 15,8 milliards de dollars, contre 16,2 milliards initialement prévus.

Après des fiançailles rompues en septembre, LVMH et Tiffany ont fait la paix fin octobre et décidé de s’unir, mais à moindre coût que ce qui était prévu. Le joaillier va être retiré de la Bourse de New York, mais LVMH, propriétaire de marques prestigieuses (Dior, Louis Vuitton…) n’a pas encore dit comment il comptait transformer Tiffany. L’entreprise a en effet souffert ces dernières années de la concurrence de bijoutiers prisés par les millennials (17-34 ans). Des interrogations demeurent aussi sur la direction du groupe.