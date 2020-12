L'usine Meccano est installée à Calais depuis 1959 — Spin Master

Calais abrite une usine Meccano qui y fabrique des jouets depuis 1959

Le site fabrique un tiers des produits de la marque

Les pièces sont distribuées dans une soixantaine de pays

D’abord trouer, découper et former de petites pièces à partir d’un ruban d’acier, à la vitesse de 5.000 par heure. Ensuite, fondre des petites billes de plastique, pour les mouler, les refroidir, à raison de cinq à six pièces à la minute. Enfin, rassembler les pièces et les compter précisément pour procéder à l’emballage et à l’expédition. A Calais, l’usine Meccano dépote toute l’année, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, à l’aide de multiples machines. Et cela dure depuis… 1959 !

Dans cette usine du Père Noël, près de 60 lutins s’activent toute l’année (leur effectif double même entre mai et fin novembre). Objectif : que les fameuses boîtes Meccano arrivent bien au pied du sapin le Jour J… Aujourd’hui, un tiers des pièces commercialisées par Meccano est toujours produit à Calais, ce qui représente 1,8 million de pièces en métal sortant de l’usine chaque année !

Une aventure démarrée à Liverpool au début du XXe siècle

Dire que l’aventure Meccano est partie d’un papa qui avait construit une grue pour son fils à Liverpool en Grande-Bretagne, au début du XXe siècle. En démontant l’objet, Franck Hornby s’est amusé à re-assembler les pièces, mais dans une forme différente. Le brevet Meccano était né. C’est même toute l’ingéniosité du produit : pouvoir créer plusieurs constructions avec une seule et même boîte.

Aujourd’hui, Meccano, racheté par le canadien Spin Master, spécialiste des figurines et des engins radiocommandés, est devenu un produit connu de toutes les générations, distribué dans une soixantaine de pays.

La gamme se décline en d’innombrables boîtes, dont des modèles de voitures, de camions, de motos et même de tracteurs et d’engins de chantier, voire même des robots. Meccano a même introduit des extensions en carton et en plastique, pour laisser encore plus de place à l’imaginaire.