Un panneau afin de favoriser les mesures de distanciation sociale dans les rues d'Offenbourg, en Allemagne. — T. Gagnepain / 20 Minutes

L’Allemagne est entrée ce mercredi matin en reconfinement partiel. Les écoles ainsi que tous les commerces non-essentiels sont désormais fermés.

Est-ce que les Français peuvent toujours s’y rendre ? Les frontaliers n’ont toujours pas besoin de test PCR négatif pour traverser le Rhin mais doivent toujours y rester maximum 24 heures. Pas question d’y aller pour faire du shopping, seuls les achats de première nécessité sont tolérés.

L’Allemagne connaît en ce moment un dramatique rebond de l’épidémie. Au total, 952 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures.

Depuis ce mercredi, l’Allemagne est officiellement entrée en reconfinement partiel, au moins jusqu’au 10 janvier. Cela signifie que ses habitants sont invités à rester chez eux et à limiter au maximum leurs sorties. Les écoles et les commerces présentés comme « non-essentiels » sont désormais fermés : bars, restaurants, magasins de vêtements ou décoration etc.

Est-ce que cette décision a des conséquences pour les Français ? Oui et non. Les Länder frontaliers continuent d’appliquer la règle des vingt-quatre heures pour les Alsaciens ou Lorrains. En clair, contrairement à leurs compatriotes des autres régions, pas besoin de présenter un test PCR négatif pour traverser le Rhin et rester côté allemand pendant vingt-quatre heures. Mais il faudra logiquement être rentré avant 20 h chez soi, heure du couvre-feu en France.

« Einkaufen ja ! Shopping Tour nein »

Autre obligation, s’astreindre à des achats de première nécessité. Les magasins d’alimentation, drogueries, pharmacies et… tabacs restent ouverts. « Einkaufen ja ! Shopping Tour nein [oui pour les courses, non pour le lèche-vitrines] », a résumé le président du Bade-Wurtemberg Winfried Kretschmann. Pour ceux qui auraient envie d’une promenade en Forêt Noire, c’est également possible. Seulement avec des membres de son foyer ou une seule personne qui n’en fait pas partie.

L’Allemagne connaît en ce moment un dramatique rebond de l’épidémie de Covid-19. Au total, 952 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures, tandis que 27.728 nouvelles infections de coronavirus ont été recensées, selon l’institut de veille sanitaire Robert Koch.

Contacts très réduits à Noël

La situation des soins intensifs devient préoccupante. Au total, quelque 83 % des lits de réanimation sont occupés dans les cliniques allemandes, a indiqué mercredi matin la fédération de la médecine intensive (Divi). Près de 5.000 lits sont encore disponibles, contre quelque 9.000 mi-octobre.

Ce réveil est d’autant plus douloureux pour l’Allemagne que le pays avait été relativement épargné par la première vague de la pandémie au printemps et saluée pour sa gestion du virus. Mais l’heure est désormais grave et de nombreuses mesures ont été prises pour tenter de stopper la contagion. Les contacts sociaux devront ainsi rester très restreints du 24 au 26 décembre avec des rencontres possibles qu’entre membres de la très proche famille.

« La courbe [des infections] est très mauvaise », a averti la chancelière Angela Merkel, selon des propos relatés par des participants. « Le vaccin va nous aider » mais l’évolution de la pandémie reste imprévisible, a-t-elle ajouté, alors que son gouvernement a fait pression sur l’Agence européenne des médicaments (AEM) pour qu’elle valide plus vite que prévu le remède des laboratoires Pfizer-BioNTech. Les vaccinations devraient débuter avant la fin de l’année en Allemagne.