MOBILISATION « Ça fait 18 ans que je travaille dans l’entreprise et c’est la première fois qu’on n’a pas de prime », déplore un délégué syndical

Ikea: débrayages dans plusieurs magasins face à l'absence de prime (Archives) — A. GELEBART / 20 MINUTES / SIPA

Des arrêts de travail ont eu lieu dans plusieurs magasins Ikea ces derniers jours pour dénoncer les conditions de travail et l’absence de prime de fin d’année, ont assuré mardi des sources syndicales au sein du géant suédois du meuble.

La filière française d’Ikea est touchée depuis une semaine par « un mouvement de grève perlée », a expliqué Jean-Paul Barbosa, délégué syndical central CFDT. Hocine Redouani, délégué syndical central CGT, évoque quant à lui des « débrayages » ayant poussé certains magasins à des « fermetures temporaires ».

Entre 1.000 et 1.300 grévistes selon la CFDT

Au total, « entre 1.000 et 1.300 salariés ont fait grève depuis une semaine » dans « plus de 80 % des magasins », assure Jean-Paul Barbosa. Hocine Redouani évoque quant à lui « 14 magasins touchés par des actions ». Ikea compte en France 34 magasins et quelque 10.000 salariés.

L’absence de prime de fin d’année annoncée il y a quelques jours a été la goutte d’eau qui a fait déborder la colère de certains salariés. « Ça fait 18 ans que je travaille dans l’entreprise et c’est la première fois qu’on n’a pas de prime », souligne Hocine Redouani.

« Une cadence infernale »

Mais les revendications des grévistes sont plus larges : ils dénoncent une dégradation des conditions de travail au cours des derniers mois, avec de nombreux employés mobilisés sur les activités e-commerce durant les confinements. « On se retrouve avec des employés qui n’en peuvent plus, qui ont subi une cadence infernale », juge Jean-Paul Barbosa.

Sollicitée par l’AFP, Ikea France confirme un débrayage à Lyon lundi, ayant concerné en moyenne une quarantaine des 500 salariés du magasin, mais précise que celui-ci est resté ouvert aux clients. L’entreprise n’était pas en mesure de communiquer le nombre total de sites touchés.

« Un contexte particulier », se défend Ikea France

Le mouvement « fait suite à une communication sur les résultats et la participation, à savoir qu’il n’y a pas eu de bénéfices sur cet exercice et donc pas de distribution de participation aux collaborateurs », précise Ikea, qui a réalisé 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France sur l’exercice décalé arrêté au 31 août 2020.

Ikea France rappelle le « contexte particulier, qui a eu un impact fort sur son chiffre d’affaires », mais précise avoir « maintenu 100 % de l’emploi » et avoir compensé à 100 % « tout au long de l’année » d’éventuelles pertes de salaire dues au chômage partiel.

En l’absence d’avancée, la CFDT appelle à continuer le mouvement. « S’il le faut, on passera à un stade supérieur l’année prochaine », prévient Jean-Paul Barbosa.