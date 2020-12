Le siège de la Société générale à La Défense. — Lionel Urman/SIPA

Avec la crise économique qui découle de la pandémie de coronavirus, le paysage bancaire français se restructure. La Société générale va fusionner son réseau de banques avec celui du Crédit du Nord, a-t-on appris dimanche de sources syndicales. La décision a été prise lors de conseils d’administration des deux banques qui se sont tenus ce week-end, ont indiqué deux sources syndicales, confirmant une information des Echos.

La présence territoriale du Crédit du Nord

La décision n’est pas une surprise. Secouée par la crise du Covid-19, la Société générale avait annoncé en septembre qu’elle envisageait la fusion des deux réseaux, un tournant qui verrait naître une nouvelle banque de détail forte de 10 millions de clients. Jusqu’à présent, le groupe avait organisé son activité de détail en France sur trois réseaux, profitant chacun d’un large niveau d’autonomie : le réseau sous son nom, celui du Crédit du Nord et la banque en ligne Boursorama. Dans cette configuration, la Société générale revendiquait un fonds de commerce très fort chez les clients particuliers et les grandes entreprises, là où la force du Crédit du Nord résidait dans sa présence territoriale et ses liens avec les PME et les professionnels.

La nouvelle structure profiterait de « la qualité des deux fonds de commerce de près de 9 millions de clients particuliers et de 1 million de clients professionnels et entreprises », ainsi que de « la forte complémentarité des deux réseaux en termes d’expertises et de présence géographique », expliquait le groupe en septembre.

Des syndicats inquiets

Cette perspective a suscité l’inquiétude des syndicats, qui craignent de nombreuses suppressions d’emplois en raison des doublons entre les deux structures. La CFDT du Crédit du Nord avait estimé en septembre que les deux banques pourraient perdre au moins « entre 3.000 et 5.000 emplois ».