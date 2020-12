Le Smic est le salaire minimum interprofessionnel de croissance. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Le groupe d’experts sur le Smic recommande de s’abstenir de tout « coup de pouce » au 1er janvier et estime que s’en tenir à la revalorisation automatique permettra « un gain de pouvoir d’achat », selon son rapport annuel. Dans ce document, présenté dans l’après-midi à la ministre du Travail Elisabeth Borne, le panel d’économistes consulté avant chaque revalorisation du salaire minimum, justifie sa recommandation par des « raisons structurelles auxquelles s’ajoutent les effets de la crise due à la Covid-19 ».

Ils soulignent qu’avant cette crise qui constitue un « choc économique colossal », la situation de l’économie française « demeurait fragile » et jugent qu’une hausse au-delà de la revalorisation automatique « risquerait d’être préjudiciable à l’emploi des personnes les plus vulnérables ». « La situation de l’économie française a été bouleversée par la crise de la Covid-19, et les nouvelles configurations provoquées par ce bouleversement ne plaident pas non plus pour un coup de pouce », ajoutent-ils.

Un comité consulté chaque année depuis 2008

« L’état du marché du travail et la situation financière de la plupart des entreprises se sont considérablement dégradés et une incertitude majeure pèse sur l’éventualité d’une reprise rapide », observent-ils, estimant que « cette situation renforce la priorité à accorder à l’emploi […] et non aux gains de pouvoir d’achat ». Consulté chaque année depuis 2008 avant chaque revalorisation, le groupe d’experts a toujours déconseillé aux gouvernements d’accorder un « coup de pouce ».

Le Smic bénéficie chaque année d’une hausse mécanique, calculée selon deux critères : l’inflation constatée pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE). Le 1er janvier 2020, le Smic avait ainsi été revalorisé de 1,2 %, sans coup de pouce pour 2,3 millions de bénéficiaires. Il s’établit actuellement à 1.219 euros net mensuels.

Pour 2021, les experts indiquent que selon une « estimation provisoire », la revalorisation automatique qui serait de l’ordre de « 0,99 % », permettrait « une hausse du pouvoir d’achat supérieure à l’an passé ». Comme les années précédentes, le groupe d’experts préconise de modifier la formule de revalorisation du Smic, en supprimant « tout ou une partie » des termes de revalorisation automatique. Ils estiment notamment que cela donnerait « une responsabilité accrue aux pouvoirs publics qui pourraient ainsi mieux articuler les évolutions du Smic avec les évolutions du marché du travail ».