Strasbourg le 25 11 2012. Marché de Noël de Strasbourg — G. VARELA /20 MINUTES

C’était attendu, tant par les commerçants que par leurs employés. Et c’est depuis ce mercredi acté par arrêté. La préfecture du Bas-Rhin a en effet signé un arrêté concernant l’ouverture le dimanche des commerces à Strasbourg. Non seulement ils peuvent rouvrir dès ce samedi 28 comme annoncé par Emmanuel Macron hier, mais ils seront également autorisés à ouvrir les quatre dimanches de l’Avent. Soit les dimanches 29 novembre, mais aussi le 6, le 13 et 20 décembre. Une décision motivée selon la préfecture par les « besoins de consommation accrus durant la période de l’Avent, de nature à avoir un impact bénéfique pour le commerce local. »

Majoration de salaire

L’arrêté précise que les magasins de vente au détail alimentaire sont autorisés à employer du personnel volontaire une heure et demie avant l’ouverture au public, afin de permettre l’achalandage de rayons en produits frais et périssables. Enfin, les salariés qui travailleront durant ces quatre dimanches bénéficieront d’une majoration de salaire de 100 % des heures effectuées ainsi que d’un repos rémunéré équivalent aux heures travaillées. De plus, les frais de déplacement ou de stationnement supplémentaires payés par les salariés pour ces journées travaillés sont pris en charge par l’employeur sur justificatif.

Une autorisation qui pourrait faire boule de neige dans les prochaines heures dans certaines communes… Comme à Obernai, qui est également autorisée, par arrêté municipal cette fois, à ouvrir les quatre prochains dimanches.