Le magasin Carrefour de Saint-Herblain (image d'illustration). — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a indiqué être d’accord pour suspendre l’opération Black Friday du 27 au 29 novembre « afin de favoriser la réouverture des petits commerces », a-t-il fait savoir au ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, ce jeudi lors d’un échange téléphonique.

« Aujourd’hui, proposition est faite de pouvoir ouvrir les magasins le 28 novembre, en contrepartie d’un report des opérations prévues pour Black Friday. Les adhérents Leclerc se rallieront à une démarche collective qui irait dans ce sens », a auparavant indiqué sur Twitter le président du Comité stratégique E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc.

« Eviter les cohues »

« Pour des raisons sanitaires, les centres E.Leclerc défendent l’idée d’une réouverture de TOUS les commerces (petits et grands) le plus en amont possible des fêtes de Noël », afin « d’éviter des cohues », explique-t-il encore.

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a demandé mercredi aux distributeurs de décaler cette opération promotionnelle, Bercy assurant dans la foulée que cette demande ne préjugeait en rien de la décision sur la date de réouverture des commerces.

Le gouvernement n’a pas la main

Contrairement aux dates des soldes, le gouvernement n’a pas la main sur la tenue de telles opérations promotionnelles d’initiative privée, venues des Etats-Unis, et qui connaissent chaque année un engouement croissant.

« Tout est imaginable, mais pas huit jours avant, avait réagi jeudi matin le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, sur RTL. Il y a des supermarchés qui ont préparé leur catalogue. (…) On parle beaucoup d’Amazon (…) mais il y a plein de commerçants français qui ont préparé leurs promotions ».