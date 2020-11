Salto est le fruit du partenariat de France Télévisions, TF1 et M6. — Salto

En trois semaines, Salto, le service de vidéo à la demande par abonnement conçu par France Télévisions, TF1 et M6, a enregistré 100.000 utilisateurs. Ce chiffre encourageant est toutefois à relativiser, la plupart des inscrits ayant bénéficié d’un mois d’essai gratuit, explique Le Figaro.

A compter de ce vendredi 20 novembre, cet essai va se terminer pour certains utilisateurs. Ils devront alors choisir une offre payante allant de 6,99 à 12,99 euros par mois. Mais ils auront aussi la possibilité de ne pas continuer et de résilier.

Bientôt déployé sur les box ?

En 2014, lors du lancement de Netflix en France, la plateforme de streaming avait proposé une offre similaire avec un mois d’essai. Au total, 100.000 utilisateurs avaient été enregistrés en deux semaines. Un peu mieux que Salto, mais cela confirme que les chiffres du service français sont positifs.

« Nos utilisateurs passent en moyenne plus de 2 heures par jour et jusqu’à 2h30 le week-end. Et cette tendance est en augmentation », a déclaré auprès du Figaro Thomas Follin, le directeur général de Salto. Par ailleurs, un quart des utilisateurs a plus de 50 ans et 60 % ont entre 25 et 49 ans. Par ailleurs, les contenus visionnés sont à plus de 50 % de créations françaises. Les films et séries sont logiquement les plus plébiscités mais les divertissements, les magazines, les documentaires ainsi que les contenus en live et en streaming attirent également. A l’avenir, le service devrait faire son apparition directement sur les box des opérateurs.