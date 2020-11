A une semaine de l’opération promotionnelle, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a estimé, ce jeudi, qu’il n’était « pas raisonnable » de vouloir décaler le « Black Friday », estimant qu’il fallait plutôt ouvrir tous les commerces dès le 27 novembre.

« Tout est imaginable, mais pas huit jours avant. Il y a des supermarchés qui ont préparé leur catalogue. (…) On parle beaucoup d’Amazon (…) mais il y a plein de commerçants français qui ont préparé leurs promotions », a affirmé le président du Medef sur RTL.

« Et il ne faut pas que ce soit un prétexte pour nous dire, on repousse le "Black Friday" donc vous n’ouvrez pas le 27, ce qui est peut-être ce qui peut se dessiner derrière », s’est-il inquiété. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a demandé mercredi aux distributeurs de décaler cette opération promotionnelle, Bercy assurant dans la foulée que cette demande ne préjugeait en rien de la décision sur la date de réouverture des commerces.

Pour Geoffroy Roux de Bézieux, « il faut que tout le monde soit ouvert » le 27 novembre. « Je ne peux pas croire qu’à trois jours près, entre le 1er décembre et le 27 novembre, ça ait un effet épidémique », a-t-il avancé. Les professionnels « attendent une décision de bon sens », a-t-il insisté, ajoutant qu’ils sont prêts à renforcer les règles sanitaires dans leurs commerces. Pour lui, la bonne solution est de durcir les jauges de clients autorisés en même temps dans les magasins.

