Le logo Unibail devant des cours de bourse (illustration). — Alexander Pohl

C’est une victoire pour la fronde d’actionnaires d’Unibail-Rodamco-Westfield (URW) menée avec l’entrepreneur Xavier Niel. Le conseil de surveillance de l’entreprise a nommé mercredi un nouveau président à la tête de son directoire, scellant la victoire des opposants à la stratégie de la direction sortante du géant des centres commerciaux.

Jean-Marie Tritant aux commandes

« Lors de sa réunion du 18 novembre 2020, le conseil de surveillance d’Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW) a nommé M. Jean-Marie Tritant président du directoire d’URW SE, succédant à M. Christophe Cuvillier le 1er janvier 2021 », a annoncé le groupe dans un communiqué. Ce changement de présidence intervient moins d’une semaine après la prise de contrôle du conseil de surveillance du groupe par les opposants à la désormais ex-direction, avec l’élection à sa tête de Léon Bressler, ex-patron du géant des centres commerciaux qui a mené la fronde avec Xavier Niel.

Depuis un peu plus d’un mois, un consortium d’actionnaires mené par Léon Bressler, ancien PDG de 1992 à 2006 de la foncière, et Xavier Niel, entrepreneur aux multiples casquettes qui a notamment fondé Iliad, la maison mère de l’opérateur Free, appelait à un changement de stratégie radical pour le groupe qui détient notamment le Forum des Halles à Paris. Les deux hommes mettaient en cause le rachat en juin 2019 du géant anglo-saxon Westfield pour plus de 20 milliards d’euros, qui a endetté la foncière, et réclamaient la cession des centres acquis aux Etats-Unis à cette occasion.

Période de transition

Durant la phase de transition, à compter de ce jeudi, Jean-Marie Tritant « occupera les fonctions de directeur général des opérations Groupe d’URW ». Pour apaiser les tensions, il a tenu à « saluer le travail inlassable accompli par Christophe Cuvillier à la tête d’URW depuis 2013 et son engagement pour assurer la période de transition qui s’ouvre ».