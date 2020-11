Allez-vous boycotter le Black Friday pour soutenir les petits commerçants ? — SOPA Images/SIPA

Serez-vous solidaire même en cas de bonnes affaires ? Malgré la demande de fédérations de commerçants et d’élus pour interdire le Black Friday, prévu le 27 novembre prochain, l’événement commercial international devrait bien avoir lieu. En seraient exclus les commerces dits non-essentiels, toujours fermés à cause du confinement. Et si l’hypothèse d’un report du Black Friday au 1er décembre est évoquée, rien ne garantit qu’à cette date non plus, les magasins pourront rouvrir. Ce qui laisserait le champ libre aux plateformes de e-commerce, comme c’est déjà le cas actuellement. Avec la période de Noël en point de mire.

Et vous, qu’allez-vous faire en tant que consommateur (trice) ? Allez vous profiter du Black Friday et de ses nombreux rabais sur Internet ? Ou avez-vous décidé d’être solidaire avec les petits commerçants coûte que coûte ? Si le Black Friday est souvent l’occasion pour vous d’acheter vos cadeaux de Noël, allez-vous garder cette habitude ? Ou la changer en faisant vos achats chez des petits commerçants quand ils auront rouvert ? Vos cadeaux et votre budget seront-ils alors différents de d’habitude ?