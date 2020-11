VITICULTURE « Notre histoire est jalonnée d’épreuves bien plus difficiles et nous les avons toujours surmontées », soulignent les Hospices

Dans la cave des Hospices de Beaune. — PHILIPPE DESMAZES

Maintenue. Puis non. Puis oui. Et finalement non. La vente des Hospices de Beaune, qui devait avoir lieu dimanche, a finalement été reportée à cause du coronavirus, a annoncé ce samedi soir la préfecture. « Les discussions qui se sont tenues n’ont pas permis d’aboutir à une solution de nature à pouvoir vérifier la sécurité sanitaire dans des délais aussi brefs », a déclaré à l’AFP la sous-préfète de Beaune, Myriel Porteous.

« Dans ces conditions, en accord avec le maire de Beaune, le préfet de la Côte-d’Or juge préférable le report de cet événement afin d’en préserver la sérénité, de recueillir l’adhésion de tous les acteurs et d’en garantir la bonne sécurité », a-t-elle ajouté. « Les services de l’État continueront naturellement à travailler avec les organisateurs pour dégager dans des délais aussi rapprochés que possible et en tenant compte des impératifs sanitaires le déroulement de cet événement important qui contribue à l’équilibre financier des Hospices de Beaune et qui participe à la réputation des vins de Bourgogne sur notre territoire et au-delà », a assuré la sous-préfète.

La salle divisée en deux n’a pas suffi

La préfecture de Côte d’Or avait autorisé début novembre la tenue de la vente des Hospices, mais les « nouvelles modifications » apportées par les Hospices après une suspension décrétée, vendredi soir, par le Conseil des ventes volontaires (CVV), organisme régulateur, « ne permettent pas d’assurer la sécurité sanitaire ». Le CVV avait vendredi décrété la suspension de ces enchères, les plus anciennes au monde dans le monde des vins, estimant notamment qu’elles « viol (aient) les dispositions du décret du 29 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ». Le CVV s’était cependant dit ouvert à des discussions.

Ces dernières ont duré toute la journée de samedi, les Hospices civils proposant une solution qui aurait divisé la salle des ventes en deux, isolant les acheteurs des commissaires-priseurs. Cette solution avait été acceptée samedi soir par le CVV, qui avait retiré sa suspension, mais la préfecture a donc jugé que ces nouvelles modifications ne garantissaient plus la sécurité sanitaire.

Un report « dans les meilleurs délais »

Dans une réaction à l’AFP, le maire LR de Beaune, Alain Suguenot, a précisé que la décision de reporter la vente avait été prise « d’un commun accord » avec la préfecture, évoquant la possibilité de l’organiser « très prochainement, le plus vite possible », voire « juste avant les fêtes ». Dans un communiqué, les Hospices ont également souhaité que la vente soit organisée « dans les meilleurs délais ». « Notre Histoire est jalonnée d’épreuves bien plus difficiles et nous les avons toujours surmontées », soulignent les Hospices.

Report de la 160ème Vente des Vins des Hospices de Beaune pic.twitter.com/WzKYGl8LDx – Hospices Civils de Beaune (@hospicescivils) November 14, 2020

Dimanche, 630 pièces de vins, toutes de 228 litres, devaient être proposées lors de cette 160e vente, qui doit être parrainée à distance par le chanteur Marc Lavoine​. L’an dernier, ces mêmes enchères avaient totalisé 12 millions d’euros. Elles attirent chaque année de nombreux enchérisseurs en France, mais aussi de l’étranger, jusqu’au Japon. Cette fois, la plupart d’entre eux devaient suivre la vente par téléphone ou Internet. Une partie des recettes du millésime 2020 devait aller aux personnels hospitaliers. Les Hospices civils de Beaune gèrent en effet un hôpital qui soigne des malades atteints du Covid-19.