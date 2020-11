L'usine Bridgestone de Béthune — F.Launay/20 Minutes

L’usine Bridgestone de Béthune va fermer définitivement ses portes. L’annonce a été faite ce jeudi par les dirigeants du groupe japonais lors d’une réunion avec élus et syndicats.

Même s’ils s’y attendaient, les salariés nordistes en ont gros sur la patate.

A Béthune,

Triste anniversaire. En 2021, l’usine Bridgestone de Béthune aurait dû fêter ses 60 ans d’existence. Mais en mai prochain, date d’arrêt définitif de la production de pneus, une page d’histoire industrielle se tournera dans le Pas-de-Calais. Jeudi midi, le fabricant de pneumatiques japonais a annoncé, lors d’une réunion avec ministre, élus et délégués syndicaux, qu'il ne réinvestirait plus d'argent sur l’usine et qu’il quittait la région définitivement en laissant sur le carreau pas moins de 863 salariés.

Si beaucoup ne se faisaient déjà plus d’illusions depuis l’annonce de la fermeture le 16 septembre dernier, l’espoir était encore de mise sur un possible revirement de Bridgestone. Il n’en a rien été. En cinq minutes top chrono, l’entreprise a refusé d’envisager une alternative à la fermeture.

« Je n’irai pas éteindre le feu »

« Ça a été balayé en quelques minutes. C’était un peu merci et au revoir », raconte Jacky Faucoeur, un délégué syndical Sud qui a peur de la réaction de salariés restés très calmes jusqu’à maintenant. « On sent monter la colère mais comme je l’ai dit au DRH cette semaine : je n’irai pas éteindre le feu. Il y a un moment, même les syndicats ne peuvent plus retenir les gens. Ce qui doit se faire se fera en espérant que tout se passe bien ».

Jeudi après-midi, le calme régnait autour de l’usine. Mais la colère, la résignation et la tristesse étaient bien présentes. « Ça fait près de 40 ans que je travaille ici et je viens de perdre mon travail. Il y a un sentiment de dégoût. Je suis abattu », reconnaît Jean-Luc Ruckebush, représentant syndical CGT à Bridgestone-Béthune.

« Certains ont une maison à payer, une famille à nourrir »

Pour beaucoup, c’est désormais l’inquiétude qui prédomine. Avec 37 ans de boîte et à seulement quatre ans de la retraite, Fabrice ne s’en fait pas pour sa situation. Mais il angoisse pour ses collègues plus jeunes. « Ce qui me fait très mal, ce sont mes collègues de travail qui ont 30, 40 ou 50 ans. Ils ont une maison à payer, une famille à nourrir sans oublier ce satané Covid. J’ai peur pour leur avenir. une page se tourne pour Béthune. C’est dramatique. L’argent du plan social n’est pas le plus important. Ce qu’il faut c’est de l’emploi mais aujourd’hui, il n’y en a plus », désespère l’ouvrier qui en veut à l’Europe et à la mondialisation jugées responsables de la situation.

Pour limiter la casse sociale, les politiques de tous bords espèrent trouver rapidement une solution. Recherche d’un repreneur sur le site, embauche dans une future usine de batteries électriques ou prime aux entreprises qui emploient des ex-Bridgestone, tout sera fait pour éviter le pire. Mais certains salariés doutent déjà d’un avenir pour le site industriel. « Il y a trop de réparations à faire dans cette usine, ça fuite de partout surtout quand il pleut fort », assure l’un d’entre eux.

« J’espère qu’ils vont enfin nous respecter avec des conditions dignes »

Le meilleur plan social possible sera exigé pour que les salariés puissent partir dans les meilleures conditions. « Il faut que Bridgestone arrête de jouer avec les nerfs des salariés. Ils ne vont pas partir comme ça. On attend qu’ils mettent le maximum pour que les salariés puissent rebondir et pour que le territoire puisse rebondir » prévient Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France.

« J’espère qu’ils vont enfin nous respecter avec des conditions dignes », lâche Daniel, un ouvrier qui a vécu l’annonce de ce jeudi comme un « coup de grâce » après 28 ans chez Bridgestone.

Et malgré le soutien politique unanime qui sera apporté à leur avenir, certains ont encore beaucoup de mal à faire confiance. « Ce sont des politiques. Les élections arrivent bientôt. Donc on va dire qu’on y croit. Mais on verra » ; conclut Jacky Faucoeur. Et ce ne sont pas les exemples récents des Goodyear, Continenal ou encore Whirlpool qui risquent de rassurer des Bridgestone totalement désabusés.