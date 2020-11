l'Etat aidera à nouveau la compagnie Air France, sans lui imposer de taxation supplémentaire. — PACIFIC/SIPA

L’Etat ne laissera pas tomber Air France. « Nous continuerons à soutenir notre compagnie aérienne nationale si besoin est », a déclaré Bruno Le Maire lors d’une émission spéciale de BFMTV. Le ministre de l’Economie a reconnu que l'aide de 7 milliards d'euros déjà apporté au transporteur n’était « pas suffisante ».

« C’est une question de souveraineté nationale d’avoir notre propre compagnie aérienne nationale, et puis derrière il y a des dizaines de milliers d’emplois concernés », a défendu Bruno Le Maire. Ce dernier a en revanche écarté toute possibilité de renationalisation de la compagnie aérienne. « On n’en est pas là, je ne pense pas que ce soit forcément l’option la meilleure pour le groupe », a-t-il déclaré, estimant qu’Air France devait plutôt gagner « en compétitivité » et être « aux meilleurs standards internationaux ».

Pas de contreparties en échange

Concernant d’éventuelles contreparties en échange d’une aide publique, le ministre s’est dit opposé « à des taxations supplémentaires sur un secteur du transport aérien qui est aujourd’hui en train de s’effondrer ». « Ce n’est pas très rentable pour les comptes publics parce que ça ne rapporte pas grand-chose et ensuite, c’est mettre un peu plus la tête sous l’eau le secteur », a-t-il justifié.

Toutefois, Bruno Le Maire s’est voulu ferme sur les efforts demandés à Air France pour réduire ses émissions de CO2 et sur les transports intérieurs. « Nous supprimons toutes les lignes intérieures dès lors qu’il existe une alternative par le train à moins de 2h30 », a-t-il insisté. « Je maintiens cette demande et elle sera respectée, c’est un engagement qu’a pris Air France », a-t-il affirmé.

« Il n’est pas cohérent d’avoir dépensé tant d’argent public pour mettre Bordeaux à deux heures de Paris par une ligne à grande vitesse (…) et dans le même temps garder une ligne intérieure Paris-Bordeaux par transport aérien. Ce n’est pas bon pour l’environnement, ce n’est pas bon pour les finances publiques », a-t-il conclu.