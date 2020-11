Un restaurant McDonald's en Russie, le 5 novembre 2020. — Vyacheslav Prokofyev/TASS/Sipa U

Les végétariens vont avoir d’autres choses que les frites ou les salades à se mettre sous la dent chez McDonald’s. Le géant des fast-foods, surfant sur la mode des alternatives à la viande, prévoit d’afficher bientôt à son menu sa propre ligne de produits sans viande sous le nom de McPlant.

Présentée lundi dans le cadre d’une nouvelle stratégie qui mise aussi sur le poulet et sur les ventes à emporter, cette initiative pourrait permettre au groupe de rattraper son retard sur ce créneau. Son concurrent Burger King a en effet lancé aux Etats-Unis une version végétarienne de son emblématique burger Whopper dès avril 2019. D’autres chaînes comme Dunkin' ou Starbucks ont aussi tenté l’expérience de produits destinés à satisfaire une clientèle plus sensible à la protection de l’environnement ou des animaux, et à la recherche d’une alimentation un peu moins riche.

Fin du partenariat avec Beyond Meat ?

Des alternatives comme les steaks au soja existent depuis longtemps mais des start-up comme Beyond Meat et Impossible Burger ont développé ces dernières années des produits se rapprochant bien plus du goût, de la texture et de la couleur de la viande d’animaux. McDonald’s a déjà testé au Canada un burger avec un steak à base de plantes de Beyond Meat. Il veut désormais proposer sa propre mixture, fabriquée exclusivement pour McDonald’s, sur certains marchés dès l’année prochaine.

La chaîne de restauration n’a pas précisé si elle renouvellerait son partenariat avec Beyond Meat, indiquant juste qu’elle ferait appel à des fournisseurs tiers comme pour le reste de ses produits. Les investisseurs ne semblent cependant plus tabler sur ce partenariat. L’action de Beyond Meat a ainsi perdu 4,05 % lundi à la Bourse de New York et 8,35 % à Londres.

Le Big Mac toujours à l’honneur

La gamme McPlant pourrait par la suite s’étendre à des alternatives au poulet, ou à l’œuf et au bacon des sandwichs du petit-déjeuner, a ajouté le groupe lors d’une présentation aux investisseurs. « Nous sommes ravis de cette opportunité car nous pensons avoir un produit éprouvé, au goût délicieux », a souligné Ian Borden, qui chapeaute les activités de McDonald’s à l’international. McDonald’s compte toutefois toujours sur ses produits phares comme le Big Mac, les McNuggets et les frites, qui représentent encore environ 70 % de son chiffre d’affaires sur ses principaux marchés.