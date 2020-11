Un immeuble dans le centre-ville de Marseille. Illustration. — Mickaël Penverne / 20 Minutes

En un an, le prix au mètre carré a augmenté de plus de 9 % à Marseille pour atteindre 3.465 euros.

Craignant que cette hausse se répercute sur le prix des locations, la mairie a annoncé début novembre vouloir mettre en place une politique d’encadrement des loyers.

De nombreux habitants du centre-ville confient alors leur « galère » dans la recherche d’appartements.

Se voir refuser son garant parce qu’il manque 15 euros au salaire pour atteindre trois fois le montant du loyer, tomber sur des annonces de biens qui n’existent même pas, se résoudre à « photoshoper » ses fiches de paie pour espérer décrocher une visite… La somme des témoignages recueillis pour cet article semble prouver une chose : louer un appartement dans le centre-ville de Marseille requiert aujourd’hui beaucoup de patience. Et à défaut d’avoir un dossier en béton, mieux vaut être inventif.

Longtemps affublée d’une mauvaise réputation, la deuxième ville de France est aujourd’hui en vogue. Une tendance qui doit réjouir les propriétaires, puisque le prix de l’immobilier a augmenté en moyenne de 9,3 % en 2019 pour atteindre 3.465 euros au mètre carré, selon le baromètre LPI-SeLoger.

Du côté des locataires, le discours est, sans surprise, tout autre. Anastasia, 26 ans, explique avoir réussi son coup grâce à un concours de circonstances : « Je suis boursière, j’ai un petit travail alimentaire et ma mère en garante, mais elle gagne le Smic. J’ai préféré passer par une agence, qui m’a demandé 300 euros pour me donner accès à leurs annonces. À ce moment, je n’avais aucune garantie qu’un propriétaire accepterait mon dossier ! Finalement, j’ai trouvé un logement au Camas (5e arrondissement) pendant le premier confinement. Mais j’ai clairement compris que c’était grâce au contexte. Le propriétaire avait trop peur de ne trouver personne. »

Tout comme Lyon et après les villes de Paris et Lille, la mairie de Marseille vient d’annoncer se porter candidate à l’expérimentation de l’encadrement des loyers. Dans l'article de Marsactu qui a révélé l’information le 4 novembre, l’adjoint au logement Patrick Amico explique vouloir « limiter les dérapages du marché ».

Le CDI « ne suffit plus »

Signe évident de la gentrification du centre-ville marseillais, même un CDI ne suffit parfois plus à acheter la confiance des propriétaires. Cassandre, qui gagne 1.700 euros par mois et vient de trouver un studio à la Joliette (2e arrondissement), a été la première surprise. « L’étiquette CDI a indéniablement facilité ma recherche, je n’ose même pas imaginer la galère pour les autres. Mais cela ne suffit plus. Les propriétaires sont de plus en plus suspicieux, les loyers augmentent. J’ai commencé à chercher en mai, je pensais que ça passerait les doigts dans le nez, mais je n’ai trouvé qu’en octobre et sur un coup de chance. »

La chance a aussi fini par se présenter pour Sarah, 32 ans. Cette sociologue et vidéaste vient de s’établir dans un 2 pièces dans le 4e arrondissement, son premier logement seule depuis qu’elle vit à Marseille et ce, grâce à un agent immobilier qui a fait du « forcing » pour elle. « En arrivant il y a cinq ans, j’habitais en couple rue d’Aubagne (1er arrondissement), puis je suis partie à la suite d’un arrêté de péril » résume-t-elle. Un triste détail qui rappelle qu’en plein cœur de Marseille, les dynamiques de gentrification se déploient aux côtés des immeubles insalubres. « Ensuite, j’ai vécu en colocation. J’en suis partie pendant le confinement, et ça a été très dur de trouver. »

Sarah explique en effet s’être entendue dire par « toutes les agences » que son dossier ne passerait jamais au-dessus de la pile. Elle s’est donc rabattue sur la technique du bouche-à-oreille : «J’ai rencontré quelqu’un en soirée qui m’a dit qu’il quittait son logement. Cette personne a fait l’intermédiaire auprès de la propriétaire. Quand cette dernière a su que je portais un nom de famille à consonance maghrébine, elle m’a demandé mes origines et dans quel pays j’étais née. J’ai grandi à Bordeaux, c’est d’ailleurs là-bas que vit mon garant, qui gagne 2.600 euros par mois. La propriétaire m’a alors répondu, sans aucune justification, que mon garant devait résider en région Paca… »

Un dossier plus gros qu’une thèse

Une pratique discriminatoire illégale et régulièrement dénoncée, notamment dans une enquête de SOS Racisme publiée en 2019 et réalisée en Ile-de-France. Selon cette dernière, les candidats portant un nom à consonance étrangère ont deux fois moins de chance de décrocher une visite. De quoi faire dire à Sarah que la recherche d’appartement a été pour elle « une période d’angoisse absolue, qui crée des souffrances psychologiques énormes. » Au final, la jeune femme s’en sort avec un loyer à 600 euros par mois, au-dessus de son budget initial. « C’est tout le paradoxe : je n’ai pas eu accès aux logements que je voulais à cause de mon dossier, donc je dois payer plus cher », conclut-elle.

Autre paradoxe pour Maria-Luisa et Greta, deux doctorantes italiennes vivant aux Réformés (1e arrondissement) : « personne n’acceptait nos garants italiens, donc on a finalement demandé en garant le père d’un ami français, alors que nous ne l’avons jamais rencontré ! » Avant de se tourner vers cette option, les colocataires expliquent avoir envoyé une centaine de dossiers et visité entre 25 et 30 appartements. « Mon dossier, il fait 72 pages… À l’heure actuelle, il est plus gros que ma thèse ! » s’amuse Maria-Luisa.

Toujours selon le baromètre LPI-SeLoger, le prix des locations marseillaises a augmenté de 2 % en un an pour s’établir en moyenne à 729 euros par mois. Sur la même période, les offres de locations vides ont baissé de 15 %. De quoi expliquer la très haute tension qui pèse désormais sur les arrondissements centraux.