L'attribution des fréquences 5G aux opérateurs français a rapporté au total 2,789 milliards d'euros à l'Etat français — NICOLAS ASFOURI / AFP

L’attribution des fréquences 5G aux opérateurs français rapporte gros à l’Etat. Le régulateur des télécoms (Arcep), qui a fixé au 18 novembre la date d’activation « autorisée » du nouveau réseau mobile, a affirmé qu’elles avaient rapporté au total 2,789 milliards d'euros à l'Etat.

Un mois après l’enchère principale, seul l’opérateur Free Iliad a déboursé un peu plus de 3 millions d’euros lors d’une enchère dite de positionnement, pour se placer au centre de la bande de fréquences allant de 3,4 à 3,8 gigahertz (GHz) sur le spectre électromagnétique, la bande « cœur » de la future génération de réseau mobile.

Capacité d’allumage plutôt « entre le 20 et 30 novembre »

Après avoir lâché 2,786 milliards d’euros pour s’emparer des précieux « blocs » mis aux enchères début octobre, les opérateurs pourront « jouir » de ces fréquences 5G au lendemain de la date de fin des expérimentations, soit le 18 novembre, selon le calendrier annoncé par l'Arcep.

Le régulateur situe toutefois leur capacité d’allumage plutôt « entre le 20 et 30 novembre » en raison de procédures administratives liées aux autorisations techniques à déposer auprès de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et aux demandes d’information des mairies. Certains opérateurs, à l’image d’Orange, ont d’ores et déjà lancé des offres commerciales dédiées et prêtes à l’emploi quand le réseau sera activé.

3.000 nouveaux pylônes par opérateur d’ici à 2022

Au nom de « l’aménagement numérique du territoire », SFR, Free, Bouygues Telecom et Orange devront respecter un ensemble « d’obligations » fixées par l’Arcep dans le déploiement de leurs antennes 5G.

Chaque opérateur devra implanter 3.000 nouveaux pylônes d’ici à 2022, puis atteindre 8.000 en 2024 et enfin 10.500 en 2025. Des déploiements devront également mis en œuvre spécifiquement « dans les zones non urbaines », tandis que « tous les sites devront fournir un service de type 5G » à partir de 2030.

Création d’un « observatoire » de la 5G

Le régulateur des télécoms a également annoncé la création d’un « observatoire » de la 5G, pour rendre compte de l’avancée des déploiements et informer élus et citoyens de son arrivée sur le territoire, dans un contexte de défiance d’une partie de l’opinion.

« Il nous a semblé que les débats autour de la 5G étaient assez nourris, et qu’il était utile d’apporter un maximum de transparence. Pour éviter aussi qu’il y ait des choses inexactes qui soient relayées », a déclaré Sébastien Soriano, président de l’Arcep, lors d’une conférence téléphonique.

Concrètement, le nombre de sites 5G mis en service par opérateur et par type de bandes de fréquences utilisées, ou encore la cartographie par région du déploiement des sites 5G mis en service par opérateur, seront répertoriés.