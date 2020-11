Un commerçant ouvert (image d'illustration). — FRED SCHEIBER/SIPA

Faut-il rouvrir les commerces le 12 novembre ? Et si oui, dans quelles conditions pour éviter que l'épidémie de coronavirus ne progresse encore en France ? Ces questions doivent être débattues à partir de ce lundi à Bercy, où les différentes fédérations de commerçants seront reçues toute la semaine.

« Toute la semaine, je vais recevoir avec Alain Griset, le ministre chargé des PME, les différentes fédérations de commerçants (…) pour qu’on regarde avec eux, avec les caractéristiques de chaque profession, quelles seraient les règles sanitaires qui nous permettraient (…) de rouvrir un certain nombre de commerces », a indiqué le ministre de l’Economie Bruno Le Maire sur RTL.

Prise de rendez-vous ou comptage à l’entrée

Il a notamment évoqué la « possibilité de prendre rendez-vous » dans les commerces, afin de réguler la venue des clients. Ces discussions interviendront alors que la fronde s’est amplifiée ces derniers jours chez les petits commerçants, contraints de fermer durant le confinement, tandis que les grandes surfaces peuvent rester ouvertes.

Pour apaiser les commerçants et au nom de « l’équité », le Premier ministre Jean Castex a annoncé dimanche que les rayons « non essentiels » des grandes surfaces devraient fermer à partir de mardi.

Bruno Le Maire a aussi appelé lundi à ce que ces dernières contrôlent « par comptage à l’entrée des magasins » que la jauge maximale de clients autorisés dans les magasins soit respectée, à savoir « une personne tous les 4 m2 ». Par ailleurs, il a annoncé que « la coiffure à domicile ne sera plus possible, là aussi par souci d’équité », afin que les salons de coiffure, fermés, ne soient plus désavantagés. Il compte sur « le sens de responsabilité des Français » pour respecter cette consigne.