COMMERCE Par mesure d'équité, les grandes surfaces devront fermer les rayons non essentiels à partir de mardi

Jean Castex, le 3 juillet 2020 au JT de TF1. — ISA HARSIN/SIPA

Via Twitter, il avait «donné rendez-vous ce soir à 20h00 sur TF1 ». Après Emmanuel Macron, mercredi soir, le Premier ministre Jean Castex est venu parler en direct aux Françaises et aux Français à la télévision.

Lors de cet entretien, le chef du gouvernement a annoncé qu'il ne comptait pas permettre aux commerces « non essentiels » visés par une fermeture administrative de rouvrir immédiatement: « Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées, c’est beaucoup trop tôt ». Le Premier ministre a promis de refaire le point «dans quinze jours» pour voir si une évolution est possible. Par mesure d'équité, il a également annoncé que les grandes surfaces devront fermer les rayons non essentiels à partir de mardi

Cette intervention de Jean Castex intervient alors que le reconfinement a obligé de nombreux commerces à baisser le rideau. Une mesure qui rencontre une forte opposition chez les commerçants – à Lille, une libraire a pris la décision d’ouvrir malgré l’arrêté préfectoral ; dans les Haut-Rhin, une commerçante a débuté une grève de la faim et porte « le deuil de sa boutique » – mais aussi chez de nombreux élus, comme le maire de Faches-Tumesnil, près de Lille, a publié un arrêté municipal autorisant les commerces de sa ville à rester ouverts, celui de Bourg-en-Bresse en a pris un pour fermer les rayons « non essentiels » des grandes surfaces.