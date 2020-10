Dans une unité Covid d'un hôpital parisien (image d'illustration) — THOMAS COEX / AFP

Une hausse de rémunérations d’environ 25 %. Un arrêté revalorisant le montant des gardes effectuées la semaine et le week-end par quelque 30.000 internes en médecine a été publié ce samedi. Négociée lors du Ségur de la santé, cette revalorisation, qui doit permettre de pérenniser les études de médecine et de « convaincre les jeunes à s’engager », entrera en vigueur demain, dimanche.

Selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé et des Solidarités au Parisien , les internes en médecine perçoivent une indemnité forfaitaire de 119 euros brut pour chaque garde de nuit effectuée en semaine et de 130 euros brut pour les gardes assurées le week-end et les jours fériés. Dès dimanche, ces deux rémunérations seront revalorisées à hauteur d’environ 25 %. Les gardes effectuées en semaine seront payées 149 euros brut et celles du week-end et des jours fériés, 163 euros brut.

« Une reconnaissance de leur implication dans la lutte contre le Covid-19 »

A la suite du Ségur de la santé, le gouvernement a déjà acté « l'augmentation des rémunérations de base des internes et docteurs juniors en médecine, pharmacie et odontologie », comme le rappellent nos confrères du Parisien. La rémunération des internes et docteurs juniors en médecine, pharmacie et odontologie est ainsi revalorisée à compter du 1er novembre : un interne en première année touchera 147 euros par mois en plus (+163 en deuxième année, +116 en 3e, +117 en 4e et +119 euros en 5e année), indique le communiqué.

En outre, l’indemnité forfaitaire d’hébergement, allouée aux étudiants effectuant un stage en zone sous-dense, est revalorisée de 200 à 300 euros brut mensuels.

« Ces revalorisations d’un montant total de plus de 126 millions d’euros correspondent à un engagement sans précédent du gouvernement pour revaloriser les internes en santé », soulignent dans un communiqué commun, le ministre de la Santé Olivier Véran et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche Frédérique Vidal, qui ajoutent que « cette revalorisation est également une reconnaissance de leur implication dans la lutte contre le Covid-19 ».