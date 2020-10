Après un début d’année catastrophique, le trafic aérien a repris lentement au cours du troisième trimestre. Mais pas de quoi passer les comptes d’Airbus dans le vert. L’avionneur européen a enregistré une perte nette de 767 millions d’euros entre juillet et septembre. Son chiffre d’affaires a ainsi fondu de 27 % au troisième trimestre, à 11,2 milliards d’euros.

Cette perte est due en partie à la charge de 1,2 milliard d’euros destinés à financer les mesures d’accompagnement liées aux 15.000 suppressions de postes annoncées en juin, dont 5.000 en France et 5.100 en Allemagne, sur les 134.000 employés du groupe, a annoncé Airbus ce jeudi lors de la présentation de ses comptes.

